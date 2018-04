Agenten volgen frontlijn WO I... met de fiets 05 april 2018

02u28 0 Grimbergen Twee inspecteurs van de politiezone Grimbergen willen per fiets de hele frontlijn van de Eerste Wereldoorlog volgen. Ze vertrekken op 21 mei in Nieuwpoort en eindigen elf dagen later in het Zwitserse Bazel.

"Het traject is 1;200 kilometer lang", vertellen Mario De Coninck en Steve Luypaert. "Wij ondernemen dit avontuur als eerbetoon aan de frontsoldaten van de Eerste Wereldoorlog, die een eeuw geleden eindigde. We rijden door Vlaanderen, Picardië en de Champagnestreek, over de bergpassen van de Vogezen naar Bazel. Onderweg overnachten we meestal bij mensen thuis. Het traject bevat ook 150 kilometer aan onverharde wegen, wat het er zeker niet gemakkelijker op maakt. We zijn ook geen doorgewinterde fietsers, al zijn we momenteel wel al volop aan het trainen."





Mario en Steve hebben ook een Facebookpagina aangemaakt waar ze een reisverslag zullen bijhouden. "Intussen hebben we al meer dan 280 volgers", klinkt het. "Eén van hen is Arnout Hauben, maker van de tv-serie Ten Oorlog." En het is ook in die reeks dat de twee inspiratie vonden voor hun tocht. "Het idee is er vooral gekomen na afloop van het programma", knikken ze. "De Eerste Wereldoorlog is minder bekend dan die van 40-45. Wij willen nu met onze eigen ogen zien - en ondervinden - hoe dat geweest moet zijn. De fiets is daar ideaal voor." En wat dan de grootste uitdaging wordt? "De cols in de Vogezen. Dat is toch een rit van 130 kilometer waarbij het behoorlijk omhoog gaat", besluit Mario lachend.





(DBS)