Agent zette kind in heet bad 11 mei 2018

Een agent van de Brusselse anti-agressiebrigade staat op 9 oktober terecht voor kindermishandeling. De 38-jarige man uit Grimbergen werd eind december 2015 opgepakt nadat zijn vijfjarige stiefdochtertje met zware brandwonden was opgenomen in het brandwondencentrum. Het meisje bleek over 60% van haar lichaam zwaar verbrand. Al snel werd duidelijk dat haar stiefvader daarvoor vermoedelijk verantwoordelijk was. H. had een relatie met haar moeder, maar de verhouding met het meisje verliep allesbehalve makkelijk. "Ik wist helemaal niet dat het water zo heet was", verklaarde hij aan de politie. Wel gaf hij toe dat hij gefrustreerd was door zijn werk en dat alles in een opwelling gebeurde. De man werd door de onderzoeksrechter op verdenking van kindermishandeling onder aanhoudingsbevel geplaatst, maar kwam een maand later al vrij onder voorwaarden. (WHW)