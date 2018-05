Abdij wil zelf Grimbergen brouwen DOEL: NIEUWE VARIËTEIT TEGEN 2020 IN MICROBROUWERIJ PROEVEN DIMITRI BERLANGER

05 mei 2018

02u47 0 Grimbergen De abdijgemeenschap wil zelf opnieuw bier brouwen zoals voor de Franse Revolutie. Grimbergen is dan wel het tweede meest verkochte abdijbier ter wereld, maar het wordt niet in Grimbergen gebrouwen. "Het is een droom van ons die al lang leeft", zegt pater Karel Stautemas.

Wie Grimbergen zegt, denkt meteen aan heerlijk gerstenat. Maar daarvoor kan je niet terecht in de abdij zelf. Alken-Maes produceert 'Grimbergen' in het Limburgse Alken voor de Belgische markt. Voor het buitenland - Grimbergen wordt verdeeld in 37 landen - zorgt de Carlsberg Group zelf voor de productie.





De Grimbergse abdij had door de eeuwen heen nochtans altijd een eigen brouwerij. "We hebben documenten gevonden die teruggaan tot de 12de eeuw waaruit blijkt dat hier altijd bier werd gebrouwen", zegt pater Karel Stautemas. "In 1797 ten tijde van de Franse Revolutie zijn de Fransen hier toegekomen en hebben ze de abdij en de brouwerij afgebroken. Bij de latere heroprichting van de abdij werd er geen brouwerij meer voorzien."





Nu wil de abdij dolgraag terugkeren naar haar roots. "Het is een droom die al lang leeft om aan te knopen bij die eeuwenoude traditie en op exact dezelfde plek als destijds ons eigen bier te brouwen. Die plek, dat is de grote zaal van het Fenikshof, die ook tot de abdijsite behoort."





Geen Blond of Dubbel

Een microbrouwerij als experimenteel laboratorium in samenwerking met Carlsberg en Alken-Maes is het uitgangspunt. "We gaan geen Grimbergen Blond of Dubbel brouwen. Bedoeling is dat we een volledig nieuwe variëteit lanceren, een exclusief product. We willen vanuit de abdij ook meer betrokken zijn dan nu en dus ook mee in het brouwproces stappen. Ik zal zelf brouwschool volgen in het buitenland. Het is ook niet helemaal nieuw voor mij. Ik ben zelf al 8 jaar verantwoordelijk voor de contracten van de abdij met Carlsberg en Alken-Maes."





Stautemas ziet het groots. "Mensen zullen kunnen degusteren in de abdij. We willen één groot belevingscentrum creëren binnen de abdijmuren. De bedoeling is dat de microbrouwerij, brasserie Fenikshof en ook volkssterrenwacht Mira allemaal in elkaar overvloeien."





Wat met de opbrengst? "Daarmee zullen we - zoals dat ook nu al het geval is - verder stilzwijgend allerlei sociale projecten steunen en onze abdijgebouwen onderhouden." Het project staat momenteel nog in de kinderschoenen. "De architecten zijn bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Na de zomer weten we meer te vertellen. Maar we hopen tegen 2020 onze eigen Grimbergen te kunnen proeven uit onze eigen ketel."