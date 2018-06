Aantal 'buitenlandse' inwoners bijna verdubbeld in tien jaar tijd 05 juni 2018

02u53 0 Grimbergen De bevolkingsevolutie van de laatste tien jaar levert opvallende resultaten op. In 2007 was 18 procent van de Grimbergse bevolking van niet-Belgische herkomst. Vorig jaar was dit gestegen tot 32 procent. Ongeveer één derde van de Grimbergenaars is dus vandaag van buitenlandse herkomst.

In concrete cijfers: in 2007 waren 6.299 inwoners van buitenlandse herkomst (op ruim 34.000). Amper 10 jaar later, waren er dat op de kop 12.000 op 37.000 inwoners. "In diezelfde periode daalde het aantal inwoners van 'Belgische' herkomst van ongeveer 28.000 naar ongeveer 25.000", zegt oppositieraadslid Bart Laeremans (Vernieuwing).





Zo'n 2.605 inwoners komen uit Maghreb (waarvan 2.165 uit Marokko). De gemeente telt daarnaast 1.768 inwoners met Zuid-Europese roots, 1.431 Oost-Europeanen (waarvan 543 uit Polen en 513 uit Roemenië), 1.238 Turken, 634 Nederlanders en 597 Fransen.





"Deze cijfers tonen nog maar eens aan hoe noodzakelijk het is dat er in Grimbergen een woonbeleid gevoerd wordt dat erop gericht is de autochtone gezinnen hier te houden. Alleen zo kan vermeden worden dat de oorspronkelijke bevolking van Grimbergen helemaal in de hoek wordt gedrumd."





Schepen van Integratie Paul Hermans (CD&V) meldt dat er nog intensiever wordt ingezet op inburgering. Wat woonbeleid betreft, stippelt hij aan dat voor de verhuur of verkoop van sociale woningen nu al met een puntensysteem wordt gewerkt waarbij mensen met een sterke lokale binding voorrang krijgen. "Maar op de privé-markt hebben we nu eenmaal geen invloed." (DBS)