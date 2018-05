653 euro voor bio- en kinderboerderij 18 mei 2018

02u52 0

Sociale werkplaats en bioboerderij Den Diepen Boomgaard in Grimbergen en kinderboerderij 't Gulderijtje in Zemst hebben zopas allebei een cheque van 653 euro gekregen.





De mooie som is het resultaat van de verkoop van 'Pulled Pork'-broodjes door Carrosserie Quality & Service (CQ&S, Eppegem) tijdens de voorbije Grimbergse kerstmarkt. De overhandiging van de cheques aan beide verantwoordelijken vond plaats in café In de Groenpoort in Grimbergen.





(DBS)