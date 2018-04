50-jarige vrouw vermist 16 april 2018

02u34 0

De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de 50-jarige Inge Meirlaen. "Tussen zondag 8 april om 20 uur en maandag 9 april om 10.45 uur verliet de 50-jarige Inge Meirlaen het ziekenhuis Sint-Alexius op de Grimbergsesteenweg in Grimbergen", aldus de politie. Sindsdien is de vrouw spoorloos.





Inge is 1,55 meter groot en tenger gebouwd. Ze heeft een onverzorgd overkomen. In tegenstelling tot de foto heeft ze lang bruin haar. Ze is in het bezit van een zwarte jas.Ze heeft dringende medische verzorgingen nodig.





Heb jij de vrouw gezien of heb je een tip? Contacteer de politie op 0800-30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu. (WHW)