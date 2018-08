4.000 feestvierders op Palmfuif 28 augustus 2018

02u49 0 Grimbergen De organisatie van de Palmfuif kijkt terug op een geslaagde en incidentloze editie.

Op vrijdag en zaterdag zakten in totaal zo'n 4.000 bezoekers af naar de feesttent op het voetbalveld in Humbeek. "We waren eerst wat ongerust over het mindere weer, maar ondanks de natte nacht van vrijdag op zaterdag was er amper een daling in het bezoekersaantal. Het doet deugd om na een jaar vol voorbereidingen terug te kijken op een mooie editie zonder incidenten", zegt Wouter Van Paesschen, voorzitter van de Palmfuif. De organisatie begint volgende maand al aan de voorbereiding van de 37ste editie van de Palmfuif.





(DBS)