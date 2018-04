37 hectare woonuitbreidingsgebied wordt open ruimte 28 april 2018

02u40 0 Grimbergen De kogel is door de kerk: de gemeenteraad heeft beslist om 37 hectare woonuitbreidingsgebied in Beigem en Humbeek definitief te herbestemmen naar open ruimte. De beslissing kwam tot stand via een wisselmeerderheid (Groen, CD&V, sp.a, UF en twee onafhankelijken). Vernieuwing heeft zich onthouden. Open Vld en N-VA stemden tegen.

De beslissing heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Volgens coalitiepartner Open Vld, die tegenstemde, wordt de bevolking zand in de ogen gestrooid. "Men verzwijgt de reeds geplande sociale woningen midden in de open ruimte. Deze verkavelingen zullen de eigenaars en de omwonenden dubbel zo zwaar treffen, gezien er dan nog minder open ruimte zal overblijven dan er nu is..."





Ook N-VA stemde tegen. "De beslissing om nu om te zetten zorgt ervoor dat slechts 10% van de eigenaars vergoed worden voor planschade en dat deze beslissing Grimbergen zal opzadelen met een financiële kater waarvan niemand het bedrag kan inschatten", zegt Philip Roosen.





Groen spreekt dan weer van een moedige en logische keuze. "Dit is een van de belangrijkste beslissingen van het afgelopen decennium in Grimbergen. Hiermee kunnen we open ruimte voor de komende generaties garanderen", reageert CD&V. "Ongeveer vijf hectare blijft ingekleurd als projectgrond om eventuele maatschappelijke noden (nieuwe school, sportinfrastructuur, ...) in de toekomst op te vangen. Het gaat om een viertal kleinere versnipperde stukken die door hun ligging eigenlijk aansluiten op bebouwd gebied."





(DBS)