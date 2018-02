28.890 euro voor Den Diepen Boomgaard 15 februari 2018

Sociale werkplaats en bioboerderij Den Diepen Boomgaard vzw ontvangt 28.890 euro steun via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling en het programma Platteland Plus. Met het geld zal de vzw waarbij zo'n 50 mensen actief zijn, haar composteersite uitbreiden, zodat er meer in eigen huis kan worden gecomposteerd, wat niet alleen de bodem maar ook de tewerkstelling ten goede zal komen. Verder zal de erg modderige veldweg duurzaam worden verhard, en komt er een stalling voor de tuinbouwmachines. Het hele project kost 44.447 euro.