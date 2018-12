15.000 euro van Europa voor wifi DBS

20 december 2018

14u01 0 Grimbergen Het gemeentebestuur van Grimbergen ontvangt een Europese subsidie van 15.000 euro voor het uitrollen van wifi op openbare plaatsen.

Begin november schreef Grimbergen zich in voor de WiFi4EU subsidieronde. Enkele weken later ontving de gemeente het bericht dat haar dossier geselecteerd werd en dat ze een voucher ter waarde van 15.000 euro ontvangt. WiFi4EU is een Europees initiatief dat gratis wifi voor burgers wil voorzien op zoveel mogelijk openbare plaatsen, zoals in parken, op pleinen en in bibliotheken.