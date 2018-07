15.000 euro steun voor groen skatepark 24 juli 2018

De provincie geeft een subsidie van 15.000 euro voor de inrichting van een nieuw skatepark op het recreatiedomein Piereman in Strombeek-Bever. "Het wordt dan ook veel meer dan een blok gietbeton: een natuurlijke, groene en avontuurlijke plek waar jongeren zich thuis voelen en amuseren", legt Tie Roefs, de bevoegde gedeputeerde, uit. "Het is ook erg belangrijk dat jongeren meebeslissen over deze thema's. Een ervaren skater richtte een werkgroep op waar alle skaters van de buurt hun mening konden laten horen. Zij gaven dan advies over bijvoorbeeld het materiaal en toestellen en kozen mee de nieuwe locatie. De skaters spraken ook met de aannemer over het ontwerp van het park en stelden aanpassingen voor."





Volgens jeugdschepen Kirsten Hoefs (CD&V) wordt de bouwvergunning volgende week goedgekeurd en kunnen de werken eind augustus van start gaan. "Er is ook rekening gehouden met de bekommernissen van de buurtbewoners." De werken zullen zes weken duren. Het totale voorziene budget is 150.000 euro. (DBS)