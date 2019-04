100ste verjaardag van Wiske uitgebreid gevierd DBS

12 april 2019

10u17 2 Grimbergen Johanna Dewit, door iedereen ‘Wiske’ genoemd, heeft op 9 april haar 100ste verjaardag gevierd. Ze werd plechtig ontvangen op het gemeentehuis in Grimbergen waar ze door burgemeester Chris Selleslagh in de bloemetjes werd gezet. Daarna stond een etentje in restaurant Den Boomgaard in Wolvertem op het menu.

“Ze was heel content”, vertelt dochter Gisèle De Blay. “Mijn mama heeft er van genoten om nu eens zelf in de belangstelling te staan. Voor de gelegenheid had ze zich helemaal ‘opgetut’.”

Ook de buren hadden de heuglijke dag niet onopgemerkt laten voorbijgaan. De woning van Johanna werd helemaal versierd en er was ook een groot spandoek voorzien.

Wiske woont nog altijd zelfstandig thuis in de Beigemsesteenweg en is in heel Beigem gekend. “Ze verkeert nog in goede gezondheid al is ze wat slecht ter been en wordt ze stilaan wat vergeetachtig. Maar uiteraard wordt ze door haar kinderen goed geholpen. Wij zorgen voor het eten en de boodschappen.”

Wiske kreeg vier kinderen en heeft intussen naast zes kleinkinderen ook al acht achterkleinkinderen. Vroeger was ze huisvrouw. Ze was met haar naaitalent ook steeds in de weer voor zij die het minder goed hebben. Zo maakte ze tot voor een paar maanden nog 20 à 30 kleedjes per maand voor arme kindjes die ze dan meegaf aan vzw Spullenhulp.