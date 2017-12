1,5 maand vertraging voor 'vervloekte' werken BRUSSELSESTEENWEG TEN VROEGSTE EIND MAART KLAAR DIMITRI BERLANGER

02u43 0 Foto Baert Door het slechte weer hebben de werken op de Brusselsesteenweg heel wat vertraging opgelopen. Grimbergen De grote werken op de Brusselsesteenweg hebben door het slechte weer liefst anderhalve maand vertraging opgelopen. In plaats van half februari wordt nu pas eind maart vooropgesteld als einddatum voor fase 3 tussen Speelbroek en De Merodestraat.

Het einde van de al zo vaak vervloekte werken op de Brusselsesteenweg is nog niet voor morgen. Door het slechte weer lopen de werken in fase 3 -het stuk tussen Speelbroek en de Merodestraat- vertraging op. Het tandengeknars in de file op de Spaanse Lindebaan en de Wolvertemsesteenweg blijft dus nog even voortduren. Grimbergen centrum blijft tot nader order een beproeving voor menig automobilist.





"Door het natte, koude weer van de laatste weken schuift de planning jammer genoeg op", legt woordvoerder Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) uit. "Voor de start van de kerstvakantie heeft de aannemer nog de greppel en de boordstenen geplaatst. Vanaf 15 januari start hij normaal gezien - afhankelijk van het weer - met het plaatsen van de fundering of de voorbereidende werken aan de voetpaden en fietspaden. Het einde van de werken in fase 3 is nu voorzien voor eind maart. De werfzone blijft intussen afgesloten voor alle verkeer."





Blokkade opgeheven

Het wordt dus nog zeker 1,5 maand langer sakkeren in de flessenhals op de Spaanse Lindebaan of de Vilvoordse- en Wolvertemsesteenweg, waarlangs al het spitsverkeer nu wordt gestuurd. De blokkade van het centrum werd dan wel gedeeltelijk opgeheven, maar doorgaand verkeer dat zich een short cut wil forceren is er nog altijd aan voor de moeite omdat de Prinsenstraat een éénrichtingsstraat is geworden, met de rijrichting komende van de Spaanse Lindebaan. De impact van het verwijderen van de betonblokken zal evenwel pas duidelijk worden na de kerstvakantie, omdat er nu sowieso veel minder verkeer is. "Midden januari volgt een nieuwe evaluatie", liet schepen van Mobiliteit Paul Hermans (CD&V) eerder al verstaan.





Eind maart (in het beste geval) is trouwens nog niet de einddatum wat ingrijpende wegenwerken betreft. In het voorjaar van 2018 starten in principe ook al de werken aan de Wolvertemsesteenweg. In eerste instantie is het hier aan de nutsmaatschappijen, in het najaar volgen de rioleringswerken. De werken op de Wolvertemsesteenweg zullen alles samen ongeveer twee jaar duren, en moeten dus volledig achter de rug zijn in het voorjaar van 2020. Om maar te zeggen: Grimbergen is nog niet meteen filevrij.