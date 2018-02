'Winwin'-lening voor kunstgrasveld HOCKEYCLUB MERODE WIL PARTICULIEREN MEE LATEN INVESTEREN DIMITRI BERLANGER

20 februari 2018

02u25 0 Grimbergen De bloeiende hockeyclub Merode Hockey Club Grimbergen heeft een zogenaamde 'winwin'-lening uitgeschreven om haar nieuwe - kostelijke - kunstgrasveld te kunnen aanleggen. Iedereen kan voor een periode van 8 jaar een bedrag investeren tussen de 500 en de 50.000 euro waarop een bruto-opbrengst van 3,75% wordt gegarandeerd. In anderhalve week werd al een goeie 30.000 euro verzameld.

De Merode Hockey Club moet momenteel voor haar wedstrijden uitwijken naar Mechelen en Sint-Agatha Berchem. Trainen doen de spelers op de terreinen aan Ter Wilgen, maar die moeten ze delen met de voetbalclub KSC Grimbergen. De club was dan ook vragende partij voor een eigen terrein in Grimbergen. In september kwam het verlossende nieuws: de gemeente voorzag voor de hockeyers een B-voetbalveld van FC Borght dat na de fusie van de club met KFC Humbeek vrij kwam. Dat werd via een recht van opstal voor 50 jaar in bruikleen gegeven.





Nu is het zaak om het grasveld om te vormen tot een volwaardig kunstgrasveld. En dat kost geld, veel geld. "We rekenen toch op zo'n 500 à 600.000 euro voor een volledige infrastructuur met waterkunstgrasveld, omheining en verlichting", licht voorzitter Benoit Maerten toe. "Voor de financiering rekenen we op onze leden, familie én sympathisanten. Hun 'commitment' moet ervoor zorgen dat we over zoveel mogelijk eigen middelen beschikken waarmee we dan naar de bank kunnen stappen."





Sinds de oprichting in 2015 werden al tal van activiteiten georganiseerd om dat veld te financieren. "Er werd ook al meer dan 50.000 euro opzijgezet door goed bestuur. Daarboven hebben we reeds voor 85.000 euro aan subsidies bekomen en hebben onze sponsors voor dit en volgend jaar 25.000 euro toegezegd. Dit doet de teller al aardig aandikken, maar dat is natuurlijk nog niet genoeg om ons eigen veld te financieren."





Naast de klassieke lening bij de bank, heeft de club dan ook ook tal van andere financieringsmogelijkheden bekeken. Eén ervan is de winwinlening. Dat is een achtergestelde lening op 8 jaar waarbij een particuliere investeerder kan investeren in een Vlaamse onderneming. Hiervoor krijgt hij een rendement en een belastingkrediet.





3,75% rente gegarandeerd

"Vanaf 500 euro kan je per schijf van 250 euro mee bouwen aan ons mooie verhaal. Het maximale bedrag per persoon is 50.000 euro. Hier krijg je een jaarlijks rendement op van 3,75% en na 8 jaar krijg je het geïnvesteerde bedrag volledig terugbetaald."





"Bedoeling is om zo veel mogelijk eigen middelen te creëren", vervolgt Maerten. "We bieden een mooie rendement wat het toch interessant maakt voor particulieren. En we staan ook sterker naar de banken toe voor de lening van het overige geld. Ons streefdoel is om eind mei met de aanleg te kunnen beginnen en klaar te seizoen voor het nieuwe seizoen in september."





Het hoeft geen betoog dat de sport enorm in de lift zit. Het succes van de Red Lions, de nationale mannenhockeyploeg, heeft ervoor gezorgd dat heel wat jongeren de smaak te pakken kregen. "We zitten nu aan 250 leden. Maar een nieuwe veld zal ons nog een extra boost geven. We denken dat we vanaf dan toch snel kunnen doorgroeien naar 450 leden."





De actie slaat alvast aan. "De bedragen lopen mooi binnen. Op goed anderhalve week hebben we al een goeie 30.000 euro verzameld. Het streefbedrag is 150.000 euro." Op 21 (om 14 uur) en op 25 februari (om 16, 17, 18 en 19 uur) wordt telkens een infoasessie over het initiatief georganiseerd.





Meer info op www.hcmerode.be