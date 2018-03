'Winwin'-lening hockey megasucces 06 maart 2018

02u51 0 Grimbergen De 'winwin'-lening die Merode Hockey Club Grimbergen heeft uitgeschreven om haar nieuwe kunstgrasveld te kunnen aanleggen, slaat ongelooflijk aan. In die mate dat het aanvankelijke streefbedrag van 150.000 euro nu al werd overschreden.

"Het is een gigantisch succes", zegt voorzitter Benoit Maerten. "We hadden een lening uitgeschreven voor 150.000 euro in de hoop 100.000 euro te verzamelen. Maar nu staat de teller na drie weken al op 154.000 euro! We hebben daarom beslist om de inschrijvingsperiode te verlengen tot 15 maart in de hoop 200.000 euro bijeen te krijgen."





Iedereen kan voor een periode van 8 jaar een bedrag investeren tussen de 500 en de 50.000 euro waarop een bruto-opbrengst van 3,75% wordt gegarandeerd. "De bedoeling is om zo veel mogelijk eigen middelen te creëren. Het kunstgrasveld kost immers zo'n 600.000 euro."





De voordelen van de 'winwin'-lening zijn niet min voor de club. "We zullen minder moeten lenen én betere voorwaarden bij de bank kunnen afdwingen. Sowieso zullen de kosten lager liggen dan als we dat geld moeten lenen bij de bank." Meer dan 200.000 euro zal het wel niet worden. "Dat is het wettelijk bepaalde maximumbedrag."





Trouwe clubleden

"We hadden veel gehoopt maar dit hadden we niet verwacht", vervolgt Maerten. "Het zegt veel over het engagement van onze leden en het geloof in onze club. De 50 à 60 mensen die tot op heden hebben ingetekend zijn allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met de club."





De Merode Hockey Club moet momenteel voor haar wedstrijden nog uitwijken naar Mechelen en Sint-Agatha Berchem. Via een recht van opstal krijgt de club nu van de gemeente een B-voetbalveld van FC Borght voor 50 jaar in bruikleen. De aanleg van het kunstgrasveld zou starten in mei om klaar te zijn voor het nieuwe seizoen in september.





(DBS)