"We mogen gerust trotser zijn op ons bier" CATERINGBEDRIJF HAP & HOP STEMT BIEREN AF OP GERECHTEN WIM DE SMET

31 juli 2018

02u26 0 Grimbergen Ooit volgden ze samen een cursus zythologie, nu hebben de drie vrienden een eigen cateringbedrijf. Ze combineren er lekkere gerechten met bijpassende bieren. "Als 'biersommeliers' willen we alle Belgen trotser maken op onze biercultuur", luidt hun leuze.

Een wijnsommelier kenden we al, maar de vrienden en bierkenners Axel Despiegelaere (48) uit Grimbergen, Peter Van Langenhove (53) uit Opwijk, en Wouter Post (29) uit Putte gooien het nu over een andere boeg. De drie leerden elkaar kennen tijdens een opleiding tot zytholoog of bierkenner. "Daar hebben we geleerd hoe bier gemaakt wordt en hoe het gedegusteerd moet worden", vertelt Van Langenhove. "Zoals een sommelier veel van wijn kent, weten wij alles over bier en welke biersoorten het best passen bij bepaalde gerechten."





De drie hebben intussen een eigen cateringbedrijf. "De meeste mensen volgen de cursus zythologie voor hun plezier", vertelt Despiegelaere, die met het idee op de proppen kwam. "Ik werk als IT'er, maar wilde eens wat anders doen. Daarom heb ik een businessplan gemaakt. Met Peter en Wouter had ik meteen twee kompanen die wilden meewerken. Eerst dachten we aan een restaurant, maar uiteindelijk is het dit geworden."





Uitgebreider dan bij wijnen

De drie vrienden willen met Hap & Hop zowel privé- als bedrijfsevenementen aandoen. "We serveren vier tot vijf gerechtjes met evenveel degustatieglaasjes", luidt het. "Onze focus ligt uiteraard op bier. We willen de mensen laten kennismaken met het gigantische aanbod smaken en genres. Dat is veel uitgebreider dan bij wijnen. We gaan op zoek naar bieren en gerechten die goed samen passen. Een zoet gerecht met een zoet bier combineren, dat is niet moeilijk. Wij gaan verder dan dat door een meerwaarde voor de smaak te zoeken."





"Wie bij ons aanklopt, kan ook zelf bepaalde keuzes maken", vervolgt Post. "Wie bijvoorbeeld graag een kaasavond met bieren wil houden, kan evengoed bij ons terecht. De mensen kunnen kiezen voor zelfbediening, maar evengoed voor buffetvorm. Klanten kunnen kiezen uit een vaste lijst van tachtig gerechtjes."





Despiegelaere en Post zorgen voor de bediening en een woordje uitleg terwijl Van Langenhove als chef-kok aan de slag gaat. "Verder kunnen we nog rekenen op enkele trouwe helpers die inspringen als het nodig is."





De kostprijs bedraagt tussen 25 en 35 euro. "Afhankelijk van de bieren die erbij geserveerd worden, kan daar nog iets bijkomen"", luidt het. "Dit is onze passie geworden. We zijn nog maar pas met Hap & Hop gestart, en we hopen dat iedereen het fantastisch vindt. Het is méér dan een hobby alleen. Mocht het allemaal goed lukken, dan hopen we hier ons beroep van te maken."