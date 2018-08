"Twee jaar lang gezellig samen zijn" KIM EN GEOFFREY, LOUISE (6) EN ANNA (5) REIZEN WERELD ROND MET ZEILBOOT DIMITRI BERLANGER

30 augustus 2018

02u38 0 Grimbergen Kim, Geoffrey (beiden 38) en hun dochtertjes Louise (6) en Anna (5) zijn vertrokken voor het avontuur van hun leven. Ze zijn met een zeilboot onderweg voor een twee jaar durende wereldreis. "We willen andere culturen leren kennen maar ook gewoon gezellig samen zijn. Stormen zullen er hoogstwaarschijnlijk ook bij horen, maar die zit je gewoon uit..."

Zowel Kim als Geoffrey zijn ervaren zeilers. "Op vijfjarige leeftijd trokken we er al op uit met onze ouders. We hebben elkaar leren kennen op zee in 1996. In 2004 werden we een koppel en hebben we onze eerste boot samen gekocht waarmee we wedstrijden vaarden en tijdens de zomer op vakantie gingen."





Op 15 juli vertrokken ze op dé ultieme reis vanuit het Franse La Rochelle. Via Gibraltar ging het richting Marokko en intussen zijn ze aangekomen in Lanzarote. "Zeilen in Nieuwpoort en de wedstrijden zijn een ding, maar we werden aangetrokken tot het binnenvaren van nieuwe baaien en havens, en het ontdekken van nieuwe steden en culturen. Het onbekende trekt ons allebei aan. Ons doel momenteel is om twee jaar onderweg te zijn en door te varen tot Australië. Daar gaan we de boot verkopen en met het vliegtuig terugkeren."





Voorbereidingen

De voorbereiding is een werk van lange adem geweest. "Negen jaar geleden zijn we van Brussel centrum verhuisd naar een nieuw huis in Grimbergen. De woningkeuze was de eerste grote beslissing met de reis voor ogen. We moesten nog kunnen sparen en het huis moest gemakkelijk verhuurbaar zijn. Vanaf dan zijn de meeste beslissingen in functie geweest van onze reis. Wat is belangrijker: een design tafel of de laatste nieuwe tv of iPhone OF een wereldreis (lacht)."





Het koppel heeft ouderschapsverlof opgespaard en tijdskrediet genomen. "De formule is een beetje gewijzigd, want 9 jaar geleden kon iedereen er gemakkelijk een jaartje tussen uit. Maar dat was voor ons geen punt: moest het niet bestaan hebben, hadden we sowieso ontslag genomen. In plaats van zoals zo velen, de woensdag vrij te nemen en een 4/5 tijdskrediet te gebruiken, hebben we dus nu 2 jaar om onze dochters te leren lezen en schrijven, hun ontwikkeling een beetje te begeleiden en vooral om hun geest te verruimen. De meisjes zien hun mama met plezier als juf, dus het aanleren op zich gaat dan wel snel. Het plan is elke voormiddag te beginnen met één uur les in het Nederlands. In de namiddag plannen we bezoekjes in, gaan we zwemmen of duiken of mogen ze gewoon spelen. We spreken verder onderling Frans en tussenin leren we hen ook Engels."





De verwachtingen? "Andere culturen leren kennen, nieuwe recepten proeven, en veel nieuwe fauna en flora zien. Kim wil absoluut een walvis spotten en kleine babyschildpadjes uit hun eitje zien komen... Gewoon gezellig samen zijn, is ook belangrijk. De kleinste zaken zijn al een verademing: elke dag samen een gezelschapsspelletje spelen of de tijd hebben een appeltje te schillen op het strand."





Stress

Veel mensen dromen van wat het gezin doet, maar zetten nooit zelf de stap. "De kunst is te vertrekken als alles goed gaat. Misschien is dat wel het moeilijkste. Wanneer je de reis probeert te maken om te vluchten van de realiteit dan is het volgens ons gedoemd te mislukken. Je relatie moet ijzersterk zijn om de stress van alles wat erbij komt kijken te overleven. Deze reis maken is eigenlijk niet zo moeilijk. Je moet het gewoon echt willen, plannen, ervoor sparen en vooral niet uitstellen. Wanneer het financieel haalbaar is, is het het goede moment. Hoe langer je wacht, hoe ouder de kinderen, je ouders en hoe moeilijker het nadien is om weer een job te vinden."





Ook hun hockeyclub Merode reist mee. "We hebben vlaggen mee die we overal kunnen hijsen om de hockeysport te promoten. We hebben ook een hele reeks uniformpjes mee om uit te delen aan mensen die het zelf niet zo breed hebben. Verder hebben we ook 100 knuffels mee die de meisjes gaan uitdelen waar nodig."





Storm op zee

Het weer baart de avonturiers geen zorgen. "Je moet je voorzorgen nemen, en je kunt je wel eens zeeziek voelen, maar we zijn niet gehaast dus nemen geen risico's. We plannen onze trips volgens de weervoorspellingen die we downloaden. De grote oversteken van de Atlantische en Grote Oceaan duren respectievelijk twee tot drie weken en drie tot vier weken. Hoogstwaarschijnlijk zal het wel eens stormen, maar die zit je dan gewoon uit. Ver van de kust kan er niet zo veel gebeuren. "





Hun avonturen volgen kan via Sailinglouiseanna.blogspot.com of via @Sailinglouiseanna