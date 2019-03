‘Trooper’ slaat aan: al meer dan half miljoen euro verzameld op anderhalf jaar tijd Geld inzamelen voor je vereniging of goede doel door anderen te laten shoppen op internet DBS

19 maart 2019

10u24 0 Grimbergen Het online shop-platform Trooper uit Grimbergen heeft op anderhalf jaar tijd al meer dan een half miljoen euro helpen verzamelen voor de meer dan 3.600 aangesloten Vlaamse verenigingen en goede doelen. Geld inzamelen voor je vereniging door anderen te laten shoppen op internet, is dan ook het achterliggende principe. “Het gaat verder dan een extraatje binnenhalen”, zegt Elisabet Lamote van Trooper. “Zo rondde een eerste vereniging al de kaap van 5.000 euro. Dat is al een serieus werkingsbudget.”

Trooper is een snelgroeiend online shop-platform dat sinds september 2017 actief is. Het grote verschil met alle andere shop-platformen is dat je je vereniging of goede doel steunt als je via Trooper shopt, zonder dat het je iets extra kost. Gemiddeld 5% per aankoop. Het zijn immers de aangesloten webshops die een extra commissie geven: een nieuwe trend waarbij marketingbudgetten worden ingezet om zo de verenigingen en goede doelen te steunen. Ook Gert Verhulst en Hans Bourlon zagen heil in deze vorm van sociaal ondernemen. Studio 100 nam een goed jaar geleden een belang van 50% in de start-up.

Kaap van 50.000 euro

Afgelopen weekend zette Trooper de vereniging in de bloemetjes die de teller over 500.000 euro bracht: vzw Totaal, een vereniging die kampen, vorming, coaching en ontmoeting organiseert voor kinderen en jongeren met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis en hun omgeving. “Het voordeel van Trooper is dat mensen onze vzw kunnen steunen zonder dat ze zelf iets extra moeten betalen”, zegt Lore Van Coppenolle van vzw Totaal. “Dat is dus eigenlijk een heel makkelijke manier om hen te overtuigen om voor ons te ‘Troopen’.”

En er is nog meer goed nieuws. Nadat Trooper in december nog werd uitgeroepen tot ‘Belgium’s New Brand of the Year 2018', rondde begin dit jaar de eerste vereniging – Overdruksyndroom vzw - de kaap van de 5.000 euro. “Zij zijn het bewijs dat verenigingen via Trooper echt ook wel een serieus werkingsbudget kunnen binnenhalen”, zegt Elisabet Lamote van Trooper.

Ik heb totaal geen gêne. Wat ik doe, is de leden blijven aanspreken dat ze al hun online aankopen via onze Trooperpagina moeten doen. Fien Wuestenberg

Wetenschappelijk onderzoek

Fien Wuestenberg van Overdruksyndroom legt uit hoe ze dit voor mekaar kreeg. “Het is eigenlijk super simpel. Ik heb totaal geen gêne. Wat ik doe, is de leden blijven aanspreken dat ze al hun online aankopen via onze Trooperpagina moeten doen. Ik doe vooral concrete aankoopsuggesties naar onze leden, vaak overdruksyndroom-patiënten. Zoals medicatie en voedingssupplementen kopen via onze Trooperpagina. Online shoppen is voor overdrukpatiënten heel handig, want ze zijn vaak niet meer zo mobiel. Bovendien leveren ze door te Troopen ook een bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek. Ik stap ook gewoon naar bedrijven. Weer zonder gêne. Ik vraag hen al hun zakenreizen via mijn Trooperpagina te boeken. En dat zijn grote bedragen, die serieuze commissies opleveren.”

“Toen Trooper werd opgestart leek 200 à 1.000 euro per jaar ons al echt nuttig en leuk voor de aangesloten verenigingen”, vervolgt Elisabet Lamote. “Een beetje als een extra bovenop de jaarlijkse wafelenbak of mosselavond. Dat Overdruksyndroom er op zo’n korte tijd in geslaagd is al 5.000 euro te verzamelen via Trooper maakt ons uiteraard heel gelukkig.”

Meer info: www.trooper.be