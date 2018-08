'Toeleiders' moeten nieuwe inwoners begeleiden 30 augustus 2018

02u38 0

Het gemeentebestuur breidt de samenwerking met 'toeleiders' voor het onthaal van nieuwe inwoners van vreemde origine uit. Een toeleider is iemand die de nieuwe inwoners begeleidt bij hun integratie. Tijdens een gesprek probeert de toeleider te achterhalen welke noden en behoeften de nieuwe inwoner heeft. Er wordt gepraat over tewerkstelling, lessen Nederlands, onderwijs en zaken zoals huisvuilophaling. Nieuwkomers die weinig of geen Nederlands spreken, kunnen door de toeleider ook in een andere taal geholpen worden, maar moeten zich er dan wel toe verbinden om Nederlands te leren. De toeleider zal hen hierbij begeleiden naar een onderwijsinstelling waar ze lessen kunnen volgen. (DBS)