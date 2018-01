't Kapelleke al voor vierde keer overvallen GEWAPENDE DADER GAAT MET 1.000 EURO AAN DE HAAL SILKE VANDENBROECK

20 januari 2018

02u36 0 Grimbergen Krantenwinkeluitbaatster Carine Castermans is gisteren opnieuw het slachtoffer geworden van een overval. Op enkele jaren tijd viseerden overvallers haar krantenwinkel 't Kapelleke in de Meisestraat al vier keer. Deze keer ging een gewapende overvaller ervandoor met 1.000 euro. Hij vluchtte te voet weg. Castermans zelf kwam er met de schrik vanaf.

Carine Castermans beleefde gisteren de schrik van haar leven. Om 14.40 uur kwam er een man haar krantenwinkel binnenlopen. "Hij haalde een vuurwapen boven en vroeg naar de inhoud van de kassa", vertelt ze. "Het gebeurde allemaal zo snel. De overvaller kwam vlak naast mij staan achter de balie, waardoor ik niets meer kon doen. In een reflex heb ik nog geprobeerd om zijn wapen weg te duwen, maar daar liet hij zich niet door afleiden. Ik durfde geen risico nemen, want ik ging ervan uit dat het om een echt wapen ging."





Inhoud kassa

Door de stress kreeg Castermans de kassa niet meteen open. "Uiteindelijk lukte het me toch, waardoor hij aan de haal kon gaan met 1.000 euro", zucht Carine. "Het was natuurlijk al het einde van de week en we hadden een goede dag gehad, uiteraard zit er dan zoveel geld in mijn kassa."





Meteen daarop vluchtte de overvaller te voet weg in de richting van de Burtinstraat. "Misschien heeft iemand hem gezien. Hij droeg een kaki gekleurde trui met een kap. Daarmee probeerde de overvaller zijn gezicht te verbergen, hij droeg dus geen masker. Op de trui stond een wit embleem. Wie informatie heeft, mag altijd contact opnemen met mij of de politie", aldus de winkeluitbaatster.





Het is overigens al de vierde keer dat haar krantenwinkel overvallen werd, al was het gisteren de eerste keer dat een overvaller ook met een buit de winkel uitliep. De eerste keer in 2010 heeft Castermans eigenhandig de boeven tegengehouden. "Ik ben met vanalles naar hun hoofd beginnen te gooien. Zo ook met een laddertje dat achter de toonbank stond en een glazen geldschaal", vertelt de moedige dame. "Ik heb niets geraakt, maar het maakte blijkbaar wel indruk. De twee overvallers sloegen meteen op de vlucht." Nog geen jaar later was het weer prijs. Ook toen werd Castermans met een wapen bedreigd, maar dankzij een klant kon ze uit haar penibele situatie ontsnappen. "In een reactie greep ik naar zijn hand waardoor hij zijn wapen niet meer op mij kon richten. Toen ik een klant zag naderen, ben ik luid beginnen roepen, omdat ik schrik had dat hij haar iets zou aandoen. Ze zag meteen dat er iets aan de hand was en is niet doorgelopen om hulp te zoeken. Op dat moment is de dader op de vlucht geslagen", zei Carine daarover destijds.





Geen extra maatregelen

Ondanks dat het al de vierde keer was, neemt Carine geen extra veiligheidsmaatregelen. "We hebben al camera's hangen en we kunnen moeilijk de deur afsluiten. Dat gaat als je een apotheek hebt, maar voor ons is dat te extreem."





Slechts twee uur nadat de overval plaatsvond, stond Carine alweer in haar krantenwinkel. "Ik kan niet anders. We zijn al 1.000 euro kwijt en we hebben de winkel twee uur moeten sluiten. Nee, dan kan ik beter de winkel nog een uurtje open houden en zo goed als mogelijk de schade proberen te beperken."