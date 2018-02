'Run for Duchenne' levert 25.000 euro op 13 februari 2018

De sponsorloop 'Run for Duchenne' heeft maar liefst 25.000 euro opgebracht. Een pak sportievelingen liepen zich dan ook de longen uit het lijf begin oktober in het Prinsenbos. Ook dit jaar gaan de opbrengsten naar Duchenne Parent Project, een vzw die geld inzamelt voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Duchenne. De spierdystrofie van Duchenne is een ongeneselijke spierziekte die alleen jongens treft. 1 op 3.500 jongens lijdt aan deze ernstige spierziekte. Daarbij ook de negenjarige Pieter, de zoon van Steven Hoedemaekers, leraar in De Regenboog en mede-organisator van de actie. De overhandiging van de cheque gebeurde in aanwezigheid van burgemeester, schepenen, sponsors, vrienden en sympathisanten in de raadzaal van het gemeentehuis van Grimbergen. (DBS)