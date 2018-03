"Palmzondag is gered!" NOODOPROEP LEVERT PAAR DUIZEND BUXUSTAKJES OP DIMITRI BERLANGER

22 maart 2018

02u47 0 Grimbergen De abdijgemeenschap kan Palmzondag dan toch vieren. De noodkreet van pastoor Johan Goossens in onze krant heeft voor heel wat reacties gezorgd. Grote én kleine 'leveranciers' kunnen samen een paar duizend palmtakjes voorzien. De oproep kwam er toen bleek dat de buxusplanten in de abdijtuin waren kaalgevreten.

Vorige week nog trok pastoor Johan Goossens aan de alarmbel: dit jaar zouden de buxusplanten in de abdijtuin niet in staat zijn om palmtakjes te voorzien op Palmzondag. "De buxusmot heeft hier vorig jaar flink huis gehouden", stelde de pastoor vast. "Er zijn nauwelijks een paar planten te recupereren. De rest is om zeep. Het is een probleem in de hele regio."





Geen goed nieuws met Palmzondag in het verschiet op 25 maart. "Want elk jaar gebruiken we deze buxussen om de nodige palmtakken aan te leveren. Er zijn er toch een paar duizend nodig. Dit is dan ook bestemd voor de zeven kerken in Grimbergen, verenigingen zoals Okra en Ziekenzorg en de rusthuizen. Sommige mensen graaien normaal ook een hele bussel mee om uit te delen aan oudere mensen die ze kennen."





Grote respons

De oproep in onze krant, die werd overgenomen in nog heel wat andere media, heeft echter zijn doel niet gemist. "Er is een enorm grote respons geweest", zegt abt Erik De Sutter. "In die mate dat het probleem is opgelost. Er zijn grote en kleine leveranciers die zich gemeld hebben. Elke bijdrage is voor ons even belangrijk. Sommige ladingen palmtakjes zijn al geleverd, andere zullen tegen zaterdag in de abdij zijn. We zullen toch aan de benodigde paar duizend takjes komen."





Zelf afknippen

"We hebben mails gekregen van over heel Vlaanderen dat we takjes mochten komen halen", zegt pastoor Johan Goossens. "In sommige gevallen moesten we ze wel eerst zelf afscheren (lacht). In sommige gevallen konden we iemand langs sturen maar niet altijd. We zijn wel heel blij dat iedereen zo massaal wilde helpen. We kregen intussen ook al vragen van andere priesters die ook in de penarie zitten en onze hulp vragen. We doen alleszins wat we kunnen (lacht)."





Symbolisch

De symboolwaarde van de palmtakjes, die gezegend worden tijdens de Palmviering, is groot in het katholieke geloof. Bij de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem werd hij er begroet met palmtakken. Bij ons werden die omwille van het klimaat vervangen door takjes van buxussen. De gezegende 'palmtakjes' worden door de mensen thuis achter het kruisbeeld gestopt. Anderen planten het dan weer in de tuin of op de akker als teken van vruchtbaarheid.





Vieringen

Wie zondag een palmtakje wil bemachtigen kan onder meer terecht in de abdijkerk in Grimbergen voor de vieringen om 10 en 11.30 uur.