"Onze heilige zorgt voor mooi weer" SINT-SERVAASOMMEGANG RIJDT VOOR HET EERST IN DRIE JAAR UIT DIMITRI BERLANGER

08 mei 2018

02u27 0 Grimbergen De laatste voorbereidingen voor de Sint-Servaasommegang van zondag zijn volop bezig. Voor de religieus-historische evocatie tekenen 800 figuranten present. "We hopen dat onze heilige voor mooi weer en 10.000 toeschouwers zorgt", zegt mede-organisator Jaak Cauwenberghs.

De patroonheilige Sint-Servaas wordt al meer dan 700 jaar vereerd in Grimbergen. Het was een van laatste ijsheiligen waar landbouwers rekening mee hielden in de plattelandsgemeente van weleer. In de jaren 60 groeide Grimbergen uit tot een residentiële gemeente en taande de processie weg. Het was 10 jaar wachten op een revival. De processie keerde van 1976 terug als een paardenommegang met een religieus-historische evocatie van de Grimbergse geschiedenis. Voor de ommegang vertrekt, worden de deelnemende Brabantse trekpaarden en stoeterijpaarden aan de Sint-Servaaskapel gezegend door de pastoor.





In nieuw kleedje

Sinds een aantal jaar steekt de ommegang, die volledig georganiseerd wordt door Grimbergenaars, in een nieuw kleedje. De regie is ook nu weer in handen van Hugo De Valck. De laatste rechte lijn naar de hoogdag is ingezet. De komende dagen wordt onder meer nog druk kledij gepast. "Ondanks het verlengde weekend van Hemelvaart hebben we de bezetting toch opnieuw vlot rond gekregen", zegt voorzitter Jaak Cauwenberghs van het Ommegangcomité. "We gaan weer naar de 700-800 figuranten. De ommegang leeft toch echt wel hier in Grimbergen."





Details

Er zal dit jaar nog meer aandacht besteed worden aan de details. "Dat gaat dan zowel over de uitbeelding van de taferelen als de kledij. De dames van onze naaiploeg hebben gouden handen. Ze zijn hier al 1,5 jaar mee bezig. Waar we vroeger nog veel outfits gingen huren hebben we nu meer 200 kleren zelf gemaakt. Die vrijwilligers kwamen daarvoor om de twee weken samen."





Verrassing

In totaal zijn negen grote praalwagens voorzien. "Die zijn verdeeld over de twee delen van de ommegang. Enerzijds wordt het leven van Sint-Servaas uitgebeeld en anderzijds 'het landelijke leven in Grimbergen'. Er zijn daarbij ook een aantal nieuwe wagens. Op de laatste wagen tonen we voor het eerst 'het wonder van Servaas'. Wat dat precies inhoudt, is een verrassing."





Oorspronkelijke route

Het is nu aftellen tot zondag. "Hout vasthouden dat het weer meevalt. Dan durven we hopen op 10.000 toeschouwers. We rekenen op onze Sint-Servaas om dat voor mekaar te brengen...(lacht)." De ommegang start om 11 uur aan de Sint-Servaasbasiliek. Het parcours van ongeveer drie kilometer volgt nog altijd de route van de oorspronkelijke processie. www.sintservaasommegang.be