“Lichtstoet voor warme en solidaire gemeente” Initiatiefnemer vreest aanwezigheid van ‘Vlaams Belang light’ in nieuw bestuur Dimitri Berlanger

31 december 2018

18u03 0 Grimbergen De installatie van de nieuwe gemeenteraad zal donderdag niet onopgemerkt voorbijgaan. Op Facebook circuleert een oproep om voorafgaandelijk een lichtstoet te houden ‘voor een warme en solidaire gemeente’. Initiatiefnemer Frank Van Den Block vreest namelijk dat de aanwezigheid van de lijst Vernieuwing in het gemeentebestuur zal zorgen voor een minder solidair Grimbergen. “Ook wij pleiten voor een warm en solidair Grimbergen. Niemand met enige gezond verstand kan daartegen zijn”, reageert Bart Laeremans (Vernieuwing).

Op 1 januari treedt in Grimbergen de veelbesproken nieuwe rechtse coalitie aan met Open Vld, N-VA én vooral Vernieuwing. Vooral met die laatste partij heeft initiatiefnemer Frank Van Den Block, die spreekt van een ‘light-versie’ van Vlaams Belang, de nodige moeite. “Volgens sommigen is dit het doorbreken van het cordon sanitaire, maar voor mij is het voornamelijk de vrees dat Grimbergen de volgende zes jaar veel minder solidair zal worden.”

Van Den Block benadrukt dat hij noch zijn familie aan een politieke partij verbonden is. “Ik vind van mezelf dat ik ergens in het centrum sta, en dat ik bij heel wat partijen goede en minder goede dingen vind. De reden waarom ik de lichtstoet organiseer, is omdat ik in de partijprogramma’s van de nieuwe meerderheid te weinig accenten vind rond ontwikkelingshulp, diversiteit, fairtrade en klimaat. Als bezorgde Grimbergenaren willen wij het nieuwe bestuur oproepen een warm, duurzaam en sociaal beleid te voeren voor een solidaire en gastvrije gemeente waar iedereen zich kan en mag thuis voelen.”

De manifestatie gaat om 18 uur van start aan de parking Prinsenbos. Uiteraard springen ook de ‘nieuwe’ oppositiepartijen op de kar. Onder meer fractieleiders van Groen en sp.a hebben al aangekondigd dat ze mee zullen opstappen.

De snelle vorming van de coalitie met naast N-VA en Open Vld vooral ook Vernieuwing na de verkiezingen zorgde zoals intussen genoegzaam bekend voor heel wat commotie. In eerste instantie omdat Vernieuwing wordt geleid door Bart Laeremans die van 1995 tot 2014 eerst in de Kamer en daarna in de Senaat zetelde voor achtereenvolgens het Vlaams Blok en Vlaams Belang, een partij die hij in 2015 verliet. Daarna verschoof de aandacht naar de aanwezigheid van Luk Raekelboom, een medewerker van het Vlaams Belang in het Vlaams parlement, in de gemeenteraadsfractie van Vernieuwing. Pas toen Raekelboom besliste als onafhankelijke te zullen zetelen gaf de top van Open Vld de lokale afdeling toestemming om deel te nemen aan de coalitie.

Bart Laeremans noemt de geplande lichtstoet ‘een manifestatie die gekant is tegen de verkiezingsuitslag’. “Vernieuwing is helemaal geen ‘light versie’ van Vlaams Belang en staat boven en buiten de partijpolitiek”, reageert hij. “Al onze mandatarissen hebben daartoe ook een beginselverklaring onderschreven. Ondanks deze duidelijke boodschap werd een hetze ontketend tegen Luk Raekelboom die daarop als onafhankelijke is gaan zetelen. Zoals bekend werd de nieuwe coalitie hierdoor uiteindelijk mogelijk. Ik heb dan ook heel wat twijfels bij de democratische ingesteldheid van de initiatiefnemers.”

“Ook wij pleiten overigens voor een warm en solidair Grimbergen. Niemand met enige gezond verstand kan daartegen zijn. Het nut van deze lichtstoet ontgaat mij dan ook volkomen, al zullen we uiteraard niemand iets in de weg leggen”, aldus nog Laeremans.