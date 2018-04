"Laat die gigantische bui maar komen" GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED NEKKERBOS WORDT UITGEBREID DIMITRI BERLANGER

25 april 2018

02u47 0 Grimbergen Om de problemen met wateroverlast in de Maalbeekvallei beter onder controle te krijgen, wordt het overstromingsgebied Nekkerbos uitgebreid. "Zo zijn we voorbereid op die éne gigantische plensbui die zich om de 20 jaar voordoet", zegt schepen Chris Selleslagh (Open Vld).

De gemeente en de provincie slaan de handen in elkaar om de wateroverlast in de Maalbeekvallei definitief het hoofd te bieden. "In de Roostbaan, langs het Nekkerbos tussen Meise en Grimbergen, gaan we daarvoor een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen", legt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh uit. "Alle nutsleidingen worden aangepast en een milieuvriendelijke ledverlichting wordt voorzien. Daarnaast wordt het grachtenstelsel verbeterd om het regenwater vertraagd af te voeren. De bestaande wegenis wordt vernieuwd en uitwijkstroken in grasbetontegels moeten de veiligheid garanderen."





Vergunning afgeleverd

Prijskaartje voor de gemeente: 386.000 euro. "Ondertussen kregen we van de deputatie te horen dat de omgevingsvergunning afgeleverd werd en de nodige grondinnemingen goedgekeurd werden."





Gezien de problemen met wateroverlast in het verleden, is echter vooral ook een verhoging van de buffercapaciteit zelf nodig. "Dat is met het oog op die ene zware plensbui die zich om de 20 jaar eens voordoet. Hiervoor moet het gecontroleerd overstromingsgebied Nekkerbos worden uitgebreid met een buffervolume van 10.000 kubieke meter Het bestaande overstromingsgebied kan 45.000 kubieke meter water op de rechteroever van de Maalbeek stockeren. In totaal zal er na de werken dus 55.000 kubieke meter water kunnen gebufferd worden."





Om de nieuwe dijk aan te leggen, wordt aarde gebruikt van de vlakbijgelegen voormalige stortplaats. "Eerste moet de aarde wel gezeefd worden en de aanwezige bodemvreemde materialen worden afgevoerd."





Gebied blijft functioneren

Er zal tot ongeveer 25 meter ontgraven worden. "Dat zal ongelijk gebeuren zodat een microreliëf ontstaat om een maximale natuurwaarde te creëren. Er zal ook voor gezorgd worden dat het overstromingsgebied tijdens de werken op elk moment kan blijven functioneren."





Aanbesteding

Momenteel loopt de (provinciale) aanbesteding nog voor het uitvoeren van de uitbreiding van het bufferbekken. "Beide werken zullen gesynchroniseerd worden. Ik verwacht dat we vanaf augustus volop van start kunnen gaan. In combinatie met het nieuwe bufferbeken dat verderop aan de Wolvertemsesteenweg komt, zullen we daarna echt wel gewapend zijn tegen zware watersnood."