"Kaalslag wordt gecompenseerd" ONGERUSTHEID OVER KAP CANADAPOPULIEREN GEMEENTE BELOOFT HERAANPLANTINGEN DIMITRI BERLANGER

09 maart 2018

02u35 0 Grimbergen Heel wat Grimbergenaren hebben de voorbije maanden vreemd opgekeken bij de kaalslag die zich in hun gemeente manifesteert. Een heel pak bomen op diverse mooie plekjes in de 'Parel van Brabant' werden zonder pardon geveld. "Het gaat om een noodzakelijke houtkap", sust Milieuschepen Eddie Boelens (Groen).

Grimbergse natuurliefhebbers fronsten de voorbije maanden de wenkbrauwen als ze langs de Tommenmolenstraat, de Sint-Donatuslaan, de Grimbergse kant van het Tangebeekbos, het park van de Borgt of de Poddegemstraat wandelden of fietsten. Diverse percelen waar trotse Canadapopulieren stonden zijn in een kale vlakte omgetoverd.





Schepen van Leefmilieu Eddie Boelens (Groen) begrijpt de bezorgde reacties. "Maar het gaat hier om een noodzakelijke houtkap van kaprijpe populieren", legt hij uit. "De populier is een snelgroeiende opbrengstboom die na ongeveer 30 jaar aan vervanging toe is. Op de gekapte percelen komen in het volgende plantseizoen heraanplantingen. Op de gemeentelijke grond kiezen we daarbij voor een meer diverse aanplanting met onder andere inlandse eik en aan de randen lijsterbes en meidoorn. Op termijn komt er in de Tommenmolenstraat zelfs een speelbos."





Meer biodiversiteit

Om de boskap geordend te laten verlopen, stapte de gemeente in 2016 in een project van de Bosgroep Groene Corridor vzw.





"Verschillende gemeentelijke en particuliere loten kaprijpe populieren werden daarbij verkocht aan een bosexploitant. De stammen worden als duurzame grondstof naar een zagerij gebracht. Het gekapte perceel wordt na opruiming dus opnieuw beplant in het eerstvolgende plantseizoen. Dat zal dit najaar en volgend voorjaar zijn. Meer biodiversiteit wordt daarbij nagestreefd. Het jonge bos zorgt dan gedurende ongeveer 30 jaar voor een mooie leefomgeving, goede lucht en een thuis voor fauna en flora."





'Blauwe van Eksaarde'

De aandachtige wandelaar zal gemerkt hebben dat er aan het einde van het gekapte perceel langs de Maalbeek in de Tommenmolenstraat één veel grotere populier bleef staan. "Het betreft hier een 'Blauwe van Eksaarde', een zeldzaam geworden inlandse populierensoort", vervolgt Boelens.





"Even verderop saat ook nog een zeldzame zwarte populier. Beide bomen zijn opgenomen in de inventaris van landschappelijk erfgoed. Om ze te beschermen zullen ze met een subsidie van onroerend erfgoed vakkundig gesnoeid worden. De gesnoeide takken zullen als loten gebruikt worden om te pogen jonge soortgenoten van deze schaars geworden inlandse soort aan te planten."