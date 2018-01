"Jongeren laten stilstaan bij dingen des levens" PATER KAREL VLIEGT ER IN MET TENTENKAMP ROND ABDIJ EN PELGRIMSTOCHTEN DIMITRI BERLANGER

02u57 0 Foto Lukas Bart Van Humbeeck, pater Karel en Willy Segers hebben hun tent al opgezet. Grimbergen Pater Karel Stautemas nam onlangs afscheid als pastoor in Merchtem, maar lanceert nu in de abdij van Grimbergen een unieke jongerenwerking. "We willen mensen tussen 16 en de 30 tijdens een pelgrimstocht in het buitenland laten stilstaan bij 'de dingen des levens'", zegt Stautemas. "Om het project te lanceren, organiseren we begin april een tentenkamp in de abdijtuin. Ook niet-gelovigen zijn welkom"

Norbertijn Karel Stautemas was als pastoor van Merchtem al bezig met het organiseren van pelgrimstochten voor jongeren. "Sinds 2014 heb ik er een viertal op poten gezet. Op de laatste in Normandië waren we zelfs met 24." Nu hij teruggekeerd is naar de abdij van Grimbergen wil hij de draad weer oppikken. "Het zou jammer zijn dat dit verloren gaat, dit is een meerwaarde voor de maatschappij. We gaan het concept, met steun van de abdij, uitbreiden en beter structureren. Onze vzw 'Quid Nunc Viator' gaat sponsors zoeken, zodat we jongeren aan een betaalbare prijs kunnen laten deelnemen."





Onder meer Bart Van Humbeeck zet zich in om de werking nieuw leven in te blazen. "Ik ken pater Karel al van toen ik groepsleider was bij de scouts en hij er aalmoezenier was. Vanuit dat jeugdengagement wil ik ook nu nog verder mee aan de kar blijven trekken. Ik zal onder meer de pelgrimstocht naar Schotland in goede banen leiden."





Palestina

In de zomer staat Bourgondië op het menu. "Daar volgen we een stukje van de route naar Compostela. Volgend jaar trekken we naar Palestina", vervolgt Stautemas. "Afhankelijk van de bestemming zijn we 7 à 10 dagen onderweg. De tocht is altijd 'in functie van'. We gaan dus zoveel mogelijk langs bestaande pelgrimswegen. Verder trek ik mijn witte habijt aan. Ik merk dat de jongeren dat appreciëren. In de zin van: 'We hebben toch een echte pater mee (lacht)'."





De bedoeling van de tocht is dat de jongeren stilstaan bij zichzelf en hun toekomst. "Dat wordt geregeld doorspekt met een stuk tekst: iets uit het evangelie of een verhaal van Fransiscus van Assisi. We zijn geen reisbureau, maar willen op een alternatieve manier jongeren iets laten beleven op unieke plaatsen en tegelijk ook inhoudelijk iets meegeven. Dat mag gerust plezant zijn, maar met respect voor ieders zijn. We zijn open-minded. Jongeren die niet gelovig zijn, zijn ook welkom. Maar uiteraard gebeurt alles vanuit een christelijke insteek."





Tentenkamp

De aftrap wordt gegeven met een tentenkamp begin april rond de abdij. "Dat zijn vier dagen met een kennismakingsdag, een tocht in de groene gordel rond de abdij, een bezoek aan de 'vierde wereld' in Brussel, en tot slot een dag waarop ze het abdijleven kunnen meebeleven. Het uiteindelijke doel is dat ze zich de vraag 'quid nunc viator' (En wat nu pelgrim?, red.) gaan stellen, refererend naar de richting die zij uit willen met hun leven." Alle informatie vind je op de website: www.quidnuncviator.be