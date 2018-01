"Heraanleg kruispunt eindelijk in zicht" NA VIJF JAAR AKKOORD OVER ONTEIGENING VAN PAND OP RIJKENHOEKSTRAAT DIMITRI BERLANGER

22 januari 2018

02u34 0 Grimbergen De herinrichting van het onoverzichtelijke kruispunt van de Rijkenhoekstraat met de Wolvertemsesteenweg komt eindelijk een stap dichter. Twee van de drie woningen die daarvoor gesloopt moeten worden, waren al eigendom van de gemeente en nu is er ook een akkoord met de eigenaar van het derde pand. Een broodnodige doorbraak in een dossier dat al jaren aansleept.

De onteigening van het pand op de Rijkenhoekstraat komt er nadat een poging tot minnelijke schikking eerder op niets uitdraaide. "Het leegstaande gebouw is eigendom van meerdere eigenaars", legt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld) uit. "Zij waren het niet met elkaar eens over de verkoop. Maar wij konden niet blijven wachten."





79.000 euro

De daaropvolgende onteigeningsprocedure liep niet van een leien dakje. Toch is er nu, na vijf jaar, een akkoord bereikt over het bedrag. De gemeente wilde oorspronkelijk 40.000 euro geven, de tegenpartij vroeg 90.000 euro. Uiteindelijk telt de gemeente 79.000 euro neer. Het pand staat al jaren leeg en bevindt zich in slechte staat. Donderdag zal de gemeenteraad het akkoord bevestigen.





Grimbergen had al twee aaneensluitende panden op dezelfde hoek in zijn bezit. Het gaat onder meer om het voormalig jeugdhuis Mamoet. De bedoeling is dat de drie panden worden gesloopt. Een van de woningen werd intussen al noodgedwongen afgebroken, nadat in november 2016 een bestuurder met zijn wagen tegen de gevel knalde.





Als de onteigening helemaal rond is, kan eindelijk werk gemaakt worden van de al jaren aanslepende herinrichting van het gevaarlijke kruispunt. "Hét heikele punt is dat de draaicirkel er te groot is", vervolgt Selleslagh. "Vanuit de Rijkenhoekstraat komen bussen, tractoren en vrachtwagens de Wolvertemsesteenweg op en dat leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke toestanden. Om de bocht te kunnen nemen, moeten ze soms over het tegenliggend rijvak. Als er zich op dat moment ook nog fietsers en voetgangers op het kruispunt bevinden, is het helemaal om problemen vragen. De hoogste tijd dat we in actie schieten dus."





Rioleringswerken

De toegang tot het centrum van die kant krijgt zo ook een flinke opknapbeurt. "We hopen alvast de sloop van de gebouwen de komende maanden te kunnen voltooien. In eerste instantie gaat de gemeente in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt heraanleggen en overzichtelijker maken. Vervolgens zullen ook nog rioleringswerken uitgevoerd worden."





Met de afbraak van de voormalige Mamoet, zal voor veel mensen uit de regio een stukje nostalgie én muziekgeschiedenis verdwijnen. Begin jaren zeventig was er nog een gerenommeerde folkkroeg gevestigd. Alle grote namen uit de folk, maar ook uit de jazzwereld zijn er de revue gepasseerd. De afbraak van het pand zal dan ook niet in stilte passeren. Vroegere uitbaters zijn al volop bezig met de voorbereidingen om het tijdperk 'Mamoet' feestelijk af te sluiten.