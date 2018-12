‘Go’ voor digitale inschrijving in scholen Maatregel moet eindelijk komaf maken met kamperende ouders aan schoolpoorten Dimitri Berlanger

26 december 2018

15u52 0 Grimbergen De kogel is door de kerk: er wordt dit jaar in de Grimbergse basisscholen ingeschreven via een digitaal aanmeldingsregister. Na de wantoestanden met kamperende ouders de voorbije jaren werd hiervan uiteindelijk toch werk gemaakt. Een principieel akkoord van alle scholen en gemeente was er al langer maar pas nu kreeg het dossier bij de Vlaamse overheid ook een officiële ‘go’. Het wordt dan ook kort dag.

Kamperende ouders waren ook het voorbije voorjaar van de partij aan de basisscholen De Regenboog en het Prinsenhof. Zoals ook al de voorgaande jaren. In tegenstelling tot heel wat andere gemeenten was er van een digitaal aanmeldingssysteem in Grimbergen nog steeds geen sprake. Dat zorgde ervoor dat ‘de Parel van Brabant’ opeens weer nationaal nieuws was door schrijnende toestanden van ouders die in de vrieskou voor de schoolpoorten zaten.

De gemeente wilde er dan ook alles doen om te vermijden dat het nog eens zo ver komt. “Wij zijn zelf vragende partij voor een digitaal aanmeldingssysteem”, verklaarde uittredend schepen van Onderwijs Patrick Vertongen (CD&V) meteen na alle heisa. Een aantal scholen lag aanvankelijk nog dwars maar uiteindelijk werd toch een overeenkomst bereikt.

Nu is de kogel ook ‘officieel’ door te kerk. “Om deze toestanden bij de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 te vermijden, zijn we met iedereen die in Grimbergen basisonderwijs organiseert overeengekomen om voortaan te werken met een digitaal centraal aanmeldingsregister”, zegt toekomstig schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree (Vernieuwing).”

De gemeente Grimbergen verontschuldigt zich meteen ook al voor de late communicatie. “Maar we weten pas officieel dat het dossier dat we hiervoor indienden bij de Commissie Leerlingenrechten van de Vlaamse Overheid werd goedgekeurd”, klinkt het op de gemeentelijke website.

“Er is mij mondeling bevestigd op de gemeenteraad door mijn voorganger dat er een ‘go’ is vanuit de Vlaamse overheid en dat ook de nodige stappen werden gezet sinds de beslissing op de gemeenteraad in augustus om een elektronisch aanmeldingssysteem te laten ontwikkelen”, aldus Van Bree.

Het is allemaal een beetje last-minute, beseft de toekomstige onderwijsschepen. “Maar het zal sowieso wel een verbetering zijn. De scholen gaan er alvast in mee. Ik zal uiteraard wel bekijken of het systeem geëvalueerd of bijgestuurd moeten worden, bijvoorbeeld wat de criteria betreft.”

Het aanmeldingssysteem hanteert twee criteria om een toewijzing te realiseren. “Op de eerste plaats komt de keuze van de ouders, daarna gevolgd door de afstand van de verblijfplaats tot de school. Die volgorde is er gekomen op vraag van de scholen. Er wordt niet gewerkt met voorrangsgroepen omdat bijvoorbeeld een broer of zus al op een bepaalde school zit.”

Het digitaal centraal aanmeldingsregister zal bereikbaar zijn via de website aanmelden.grimbergen.be. Wie een kindje wenst in te schrijven in het Grimbergs basisonderwijs, zal zich vooraf op deze website moeten aanmelden. Dat kan van vrijdag 1 maart om 9 uur tot en met vrijdag 29 maart om 24 uur. De verwerking en communicatie van de resultaten is voorzien van maandag 1 april tot en met maandag 29 april. De effectieve inschrijving volgt dan van maandag 6 mei om 9 uur tot en met vrijdag 24 mei om 16 uur. Meer info zal half januari worden verschaft.