"Gaston Devoswijk moét veiliger" BUURT WIL MOOIER SPEELPLEIN EN BETERE VERKEERSINFRASTRUCTUUR DIMITRI BERLANGER

13 februari 2018

02u48 0 Grimbergen De bewoners van de Gaston Devoswijk willen dat hun buurt veiliger wordt voor de vele kinderen die er wonen. Ze vragen onder andere meer zebrapaden op de routes van en naar school. "Ook het speelplein moet dringend vernieuwd worden", klinkt het. Zowat 150 buurtbewoners tekenden een petitie die ze overhandigden aan het gemeentebestuur.

De bewoners van de Gaston Devoswijk en omgeving maken zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen. "Met 55





-18-jarigen (28,5%) telt onze wijk gemiddeld méér kinderen dan in de rest van het land (20%)", zegt Guido Dujardin, een van de initiatiefnemers. "Bovendien geven zij of hun ouders aan dat ze bang zijn om op straat te spelen doordat auto's aan hoge snelheid rijden. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur, maar volgens ons is het de moeite waard om de status en voorwaarden van een woonerf te onderzoeken. Vandaar onze uitdrukkelijke vraag om de straatsignalisatie aan te passen voor veiliger doorgaand verkeer." Woonerven hebben hun eigen specifieke verkeerskenmerken: de voetgangers mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken en er mag overal gespeeld worden. Binnen een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers bovendien beperkt tot 20 kilometer per uur.





Extra zebrapaden

Veel ouders zijn ook bezorgd over de veiligheid van hun kinderen van en naar school. Om de bus te nemen aan de halte op de Cokeriestraat is het vooral tijdens de spitsuren hachelijk om de straten over te steken. "Wij denken dat het beter is om een zebrapad aan te leggen op twee plaatsen, met name aan de bushalte op de Grimbergsesteenweg en de Cokeriestraat", zegt bewoonster Sandra Galbusera. "We willen ook wijzen op de hoge boordsteen van het fietspad ter hoogte van diezelfde kruising, richting Verbrande Brug. Het op- en afrijden met de fiets is daar gevaarlijk voor fietsers."





Verder zou het (speel)plein ook eens onder handen genomen mogen worden. Meer en nieuwere speeltuigen staan op het verlanglijstje. "Nu ligt het pleintje er verkommerd en mistroostig bij", zegt buurtbewoner Dujardin. "De zitbank, de schommel en de twee wipplanken voldoen niet meer om van dit plein een ontmoetings- en speelplaats te maken waar het aangenaam vertoeven is."





150 handtekeningen

De buurtbewoners gaven zopas een petitie met 150 handtekeningen af aan schepen van Jeugd Kirsten Hoefs (CD&V) en schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld). "We gaan alle vragen verwerken in het voorontwerp van het rioleringsproject voor de Gaston Devoswijk dat er op termijn zit aan te komen. Daarbij zullen alle opmerkingen die nu gegeven worden mee onderzocht worden", aldus Selleslagh. Voor de jeugd zal er al sneller in actie geschoten worden. "We nemen dit mee op in de planning van de verfraaiing van de speelpleinen", zegt schepen Kirsten Hoefs. "Op korte termijn zullen er dus extra speeltuigen bijkomen, al gaat de voorkeur blijkbaar uit naar voetbaldoelen."