"Eigenbelang houdt belangrijk project tegen" GEMEENTE BOOS OM NIEUW BEROEP TEGEN SOCIALE WOONWIJK DIMITRI BERLANGER

18 april 2018

02u26 0 Grimbergen De bouw van een nieuwe sociale woonwijk aan de Spiegelhofvoetweg, goed voor 46 woningen, zit in het procedurele slop. Negentien buurtbewoners hebben zich verenigd en verwezen de eerste vergunning al naar de prullenmand. Inmiddels loopt er alweer een nieuwe beroepsprocedure.

Huisvestingsmaatschappij Providentia en de gemeente willen op het stuk grond tussen Spiegelhofvoetweg en 's Gravenmolenstraat 29 sociale huurwoningen en 17 koopwoningen bouwen. Grimbergen wil zo deels tegemoetkomen aan het door Vlaanderen opgelegde sociaal objectief. Maar daar zijn de buurtbewoners niet voor te vinden. Ondanks hun bezwaren keurde het schepencollege de eerste vergunningsaanvraag in 2015 nog goed. Maar in beroep stak de provinciale deputatie daar een stokje voor, onder meer omdat de dwingende regels met betrekking tot de verplaatsing van een voetweg niet nageleefd werden en er te veel inkijk was in de naburige huizen."





Een tweede, aangepaste vergunningsaanvraag werd uiteindelijk wel goedgekeurd. "Ondanks het feit dat er nog een beroep tegen de aanpassing van een buurtweg loopt", zegt advocaat Gauthier Baudts namens de buren, die ook mobiliteits- en parkeerproblemen vrezen. "Daarenboven is er ook een veiligheidsprobleem. De brandweer merkte op dat er onvoldoende toegangsmogelijkheden tot de woonwijk zijn, en gaf een negatief advies. Het college nam echter enkel de voorwaarde op 'dat dit later maar geregeld moest worden'." En dan is ook de hoogte van de geplande woningen een doorn in het oog van de tegenstanders.





Opwaardering

Schepen van Wonen Paul Hermans (CD&V) is niet te spreken over de jarenlange vertraging. "De buurtbewoners houden een maatschappelijk waardevol project tegen, en dat vooral uit eigenbelang", zegt hij. "Er zijn zoveel mensen in onze gemeente die nood hebben aan een sociale woning. De buren vrezen dat dit project overlast met zich zal meebrengen, maar het zal net een opwaardering voor de wijk zijn. De Spiegelhofvoetweg zal immers heraangelegd worden, met groen en een speelplein."





"Op geen enkel ogenblik hebben mijn cliënten zich verzet tegen de inplanting van een sociale woonwijk", weerlegt meester Baudts. "Maar zij vragen wel om de veiligheid, privacy, mobiliteit en regels die voor elke burger en ontwikkelaar gelden, te respecteren. Mijn cliënten menen dat deze beslissingen louter voor 'politieke populariteit' doorgeduwd werden. Het gemeentebestuur heeft zijn eigen dringendheid gecreëerd doordat men dermate lang gewacht heeft met de inplanting van sociale woonwijken."