"Een grote 'dank u' aan iedereen" FAMILIE VIERT HEROPENING 1,5 JAAR NA VERWOESTENDE HOEVEBRAND DIMITRI BERLANGER

02 augustus 2018

02u40 0 Grimbergen Niet alleen hun woning, ook hun inkomen ging in vlammen op. Bijna 1,5 jaar geleden verwoestte een brand de hoeve van de familie Van Dorslaer. Zaterdag nodigen ze de Beigemnaren uit in hun nieuwe winkel en loodsen, die ze met de steun van hun dorpsgenoten konden opbouwen. "Het is onze grote dank u."

Op 10 april 2017 ging de boerderijwoonst en een groot deel van de aanliggende loods en winkel in de Beemdenstraat in vlammen op. Niemand raakte gewond, maar de familie was zo goed als alles kwijt. De hoeve was destijds net overgenomen door Stefan Van Dorslaer (38), maar broer Wim (33) en vader Michel (61) hielpen nog altijd op het familiebedrijf. En dat blijft ook zo in de toekomst.





In de plooi

Nu, bijna anderhalf jaar later, is de hoeve uit zijn as verrezen. Een woning waar weer de hele familie in zal huizen, een gloednieuwe winkel en twee grote loodsen. Een voor opslag en een voor het sorteren van de aardappelen, groenten en fruit, waarmee ze ook op verschillende markten staan. "Alles valt stilaan terug in de plooi", vertelt Wim. "We kunnen het hoofdstuk nu eindelijk bijna afsluiten. Het is niet makkelijk geweest. Ik ben met mijn vader vlakbij in een hoeve gaan wonen die ons ter beschikking is gesteld. Wij verhuizen nu ook terug naar hier."





"Omdat ik altijd op het bedrijf moest zijn, was dat voor mij moeilijk. Daarom hebben we beslist om hier zes containerunits te plaatsen", vervolgt Stefan. "In drie ervan hebben wij een jaar gewoond met ons gezin. In de drie andere hebben we onze geïmproviseerde hoevewinkel geïnstalleerd. Sinds dinsdag zijn we verhuisd naar de woning die wel nog niet helemaal klaar is. Maar het was gewoon niet meer te doen in die containers door de warmte... (lacht)"





Financieel onzeker

"Het is een zware dobber geweest", zucht hij. "De financiële onzekerheid woog enorm door. We zijn het samen te boven gekomen. Ik moest twee dagen na die brand aardappelen planten. Alles lag klaar. Maar ik zag het helemaal niet meer zitten. Gelukkig waren mijn broer en vader er. In die moeilijk momenten sleur je er mekaar door..."





Zaterdag vanaf 15 uur is er de feestelijke heropening. De gasten worden getrakteerd op een drankje en een hapje, een dj zorgt voor ambiance en er is ook een goochelshow en springkastelen voorzien. "We doen dit voor de Beigemnaren en mensen uit de regio die ons in deze moeilijke periode gesteund hebben. Veel kameraden zijn ook komen helpen tijdens de heropbouw. Er zal hier een heel groot spandoek hangen: 'Bedankt voor de steun en de helpende handen'."