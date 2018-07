"Dit werd bewust verwilderd gehouden..." JONG VLD PAKT ZELF ONKRUID RODEPOORTSITE AAN (MAAR SLAAT BAL BEETJE MIS) DIMITRI BERLANGER

10 juli 2018

02u48 0 Grimbergen Omdat het groenonderhoud een enorme achterstand heeft, heeft Jong Vld zelf maar het heft - in dit geval: de bosmaaier - in handen genomen om het 1,5 meter hoge onkruid af te maaien op de Rodepoortsite. Schepen Boelens (Groen) noemt de actie misplaatst, zeker omdat de plek er bewust 'verwilderd' bijligt.

Het terrein langs de Rodepoortstraat ligt er opnieuw overzichtelijk bij. Jong Vld ging zopas met bosmaaiers het 1,5 meter hoge onkruid te lijf. De liberale jongeren willen daarmee het gebrekkige groenonderhoud in de gemeente aanklagen. Nochtans zit Open Vld mee in het gemeentebestuur.





"We hebben met het warme weer veel klachten ontvangen van bewoners die het snoei-onderhoud van gemeentelijk openbaar domein ruim ondermaats vinden", zegt voorzitter Wouter Jaspers. "Aangezien ik zelf uitkijk op de Rodepoortsite vond ik dat we daar iets aan moesten aan doen. Een gebied van 80 bij 25 meter werd afgemaaid en op die manier teruggegeven aan de wandelaars en kinderen. Een werk dat drie uur duurde met vijf mensen."





De liberale jongeren pleiten, net als Open Vld, voor het inhuren van privé-tuinbedrijven.





Doel is juist om te ravotten

"Zij kunnen de opgelopen achterstand in onderhoud, die dit jaar uitzonderlijk hoog is door de warme temperaturen, mee helpen wegwerken. CD&V en Groen pleiten voor het onderhoud van grasperkjes door geëngageerde burgers. Dat is een leuk voorstel, zolang het weer de plantengroei wat meer tegenwerkt en de grasperkjes beperkt blijven in oppervlakte. Voor grotere openbare terreinen is dit onbegonnen werk. Enkel als er veel klachten over binnen komen, wordt er iets gedaan maar er zijn weinig structurele oplossingen."





Milieuschepen Eddie Boelens vindt de actie van Jong Vld niet correct. "Ten eerste omdat in samenspraak met het GRNS-wijkproject was beslist dat dat gedeelte niet moest gemaaid worden zodat kinderen er konden ravotten. Het andere deel van het terrein moet wel worden onderhouden. Dus daar hebben ze de bal al serieus misgeslagen. Wat de grond van de zaak betreft: er zijn aanzetten geweest om meer personeel aan te werven, maar mogelijk hebben we daar te weinig moeite voor gedaan. Dat is echter de verantwoordelijkheid van de drie partijen in de meerderheid. Daar moet je dan ook solidair in zijn. Ik schiet ook niet op onze werkkrachten. Ze zijn gewoon met te weinig om in zo'n grote gemeente alles te onderhouden. Anderzijds zijn er ook inspanningen gedaan: sommige zaken zijn uitbesteed, er is al een extra werkkracht en nieuwe machines."





Jaspers valt uit de lucht als we hem confronteren met het feit dat het terrein bewust niet wordt gemaaid. "Dat is het eerste dat ik ervan hoor. Het lijkt mij straf dat men onkruid van 1,5 meter hoog met zelfs dorens laat staan zodat kinderen er in kunnen spelen. We hadden dikke handschoenen aan en hebben ons dan nog geprikt."