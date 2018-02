"Digitaal inschrijvingssysteem moet er nu écht komen" GEMEENTE WIL EINDE MAKEN AAN KAMPERENDE OUDERS AAN BASISSCHOLEN DIMITRI BERLANGER

27 februari 2018

03u03 0 Grimbergen De gemeente wil werk maken van een digitaal inschrijvingssysteem voor scholen. Aanleiding is de heisa rond de twee basisscholen waar sinds afgelopen weekend weer ouders kamperen. "Of het nu vriest of niet: dat kamperen is niet meer van deze tijd", zegt onderwijsschepen Patrick Vertongen (CD&V). De ouders aan het Prinsenhof, die intussen met twintig zijn, mogen de nachten in de refter doorbrengen, maar overdag blijft het koukleumen.

Zijn de kamperende ouders aan basisschool De Regenboog en Prinsenhof de laatste in Grimbergen? Het blijft een open vraag. De gemeente wil er echter alles doen om te vermijden dat het nog eens zo ver komt. "Wij zijn zelf vragende partij voor een digitaal aanmeldingssysteem", zegt schepen van Onderwijs Patrick Vertongen (CD&V). "Maar een aantal scholen ligt dwars. Ik heb al verschillende constructieve gesprekken achter de rug en zal deze de komende weken verder zetten. Wat voor systeem het precies zal worden, moeten we dan bekijken."





Plaatsen over

Vertongen beaamt dat er in bepaalde scholen een capaciteitsprobleem is. "Maar in heel groot-Grimbergen samen zijn er zelfs nog plaatsen over. Ik betreur dat er mensen moeten kamperen, hoewel dat eigenlijk niet noodzakelijk is om een plaats te veroveren in een Grimbergse school. In Beigem of Humbeek zijn er wel nog voldoende plaatsen..."





Door de bevolkingsgroei staat de capaciteit de komende jaren in Grimbergen wel nog blijvend onder druk. "Door te blijven investeren, zullen er op korte termijn nog meer plaatsen bijkomen. 'De Ankering' heeft ondertussen nieuwe gebouwen in gebruik genomen, na de paasvakantie is 'De Cirkel' aan de beurt en met een nieuwbouw van 't Villegastje in Strombeek-Bever is men volop bezig. Ook de komende jaren wordt hieraan verder gewerkt."





7,7 miljoen euro

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) laat weten dat Grimbergen van Vlaanderen 7,7 miljoen euro capaciteitsmiddelen krijgt, goed voor 692 nieuwe plaatsen. "Scholen moeten uiteraard zelf extra plaatsen realiseren. Maar de budgetten zijn voorzien", aldus het kabinet onderwijs.





Aan vrije basisschool Prinsenhof was het gisteren toch weer stevig koukleumen bij de vuurkorf, en dat al voor de derde dag op rij. De ouders mochten zondagnacht in de refter doorbrengen, nadat ze zaterdagnacht in hun wagen hadden moeten slapen. "Tussen 19 en 7 uur 's ochtends mogen we binnen", zegt Lore De Breck die haar dochtertje Alix wil inschrijven in het instapklasje. "Het was warm genoeg, zeker in vergelijking met de nacht voordien in de wagen. We hebben héél veel dekens nodig gehad (lacht)."





Gezellige boel

De rest van de dag staan de ouders gewoon buiten. Ondanks de koude is het er een gezellige boel. "We kennen iedereen stilaan heel goed en af en toe spelen we een spelletje. We zijn wel blij dat de directie is bijgedraaid. Ze hebben zelfs soep aangeboden. Hopelijk willen ze nu nog het inschrijvingsmoment vervroegen van donderdagochtend naar woensdag middernacht."