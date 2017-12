"De toekomst is onzeker, maar we blijven vechten" De warmste verhalen van 2017 | HOOP VOOR MAX (7): BEHANDELING TEGEN HERSENTUMOR LIJKT AAN TE SLAAN DIMITRI BERLANGER

02u30 0 Lukas Max (L.) met mama Lenny, broertje Leo en papa Manu bij de kerstboom. Kerstmis werd een gezellig familiefeest. "Dat is meer dan waar we bij de start van dit jaar van konden dromen." Grimbergen Manu Hendrix en Lenny Sterckx zijn blij dat ze hun zoon Max (7) nog altijd in de armen kunnen sluiten na een op zijn zachtst gezegd bewogen jaar. Hij lijdt aan een agressieve hersenstamtumor, waarvoor zijn ouders aan de andere kant van de wereld een alternatieve, maar peperdure behandeling vonden. Vandaag is er weer hoop: Max is aan de beterhand. Hoop die ook gevoed werd door een onophoudelijke stroom van solidariteit op het thuisfront. "Daar zijn we iedereen oneindig dankbaar voor."

Eind 2016 werd bij de toen 6-jarige Max een zeldzame hersenstamtumor (DIPG) vastgesteld. "Het verdict viel op 30 december", vertellen zijn ouders Manu en Lenny. "Nieuwjaar hebben we niet eens meer gevierd. We wisten toen al dat we een verschrikkelijk jaar tegemoet gingen."





Het enige wat de familie na de diagnose kon doen, was beginnen met radiotherapie. "De klassieke hulpverlening was een 'bergaf-parcours', een eindig verhaal. Het is dan ook een ongeneeslijke aandoening. We konden enkel hopen op een verlengde levensduur - indien de bestraling zou aanslaan. Die boodschap kregen we overal te horen." Maar daar hebben Manu en Lenny zich nooit bij willen neerleggen. "We hebben ons netwerk tot in het extreme aangesproken, en zoveel mogelijk dokters geraadpleegd. Heel Europa hebben we rondgereisd, maar overal kregen we hetzelfde negatieve antwoord. Uiteindelijk heeft Max in Rijsel radiotherapie gekregen, maar daar reageerde hij heel slecht op. Hij kon toen al niet meer praten of slikken, en was totaal uitgeput. De drie daaropvolgende maanden waren er van pure angst en verdriet. Door de cortisone sliep Max bijna niet meer. We moesten in een beurtrol bij hem waken."





Via Facebook kwamen de wanhopige ouders in contact met lotgenoten. "Zij moedigden ons aan om hulp te zoeken in Mexico. We hebben eerst nog een eerlijk gesprek gehad met de artsen, die ons vertelden dat de meeste kinderen er inderdaad op vooruitgaan. Daar hebben we ons aan vastgeklampt. Het is onze laatste sprankel hoop en tevens ons enige doel: een betere levenskwaliteit voor Max."







Ervaringsdeskundigen

In anderhalve week tijd besliste het gezin om de koffers te pakken en naar Mexico te trekken. "We zijn daar ter plaatse geweldig opgevangen door families die hetzelfde doormaken. Het is een hechte gemeenschap, samen sterk. Iedereen weet dan ook perfect wat iedereen meemaakt. Eigenlijk zijn we allemaal ervaringsdeskundigen. Als ouders volgen we deze agressieve ziekte meer op de voet dan de gemiddelde oncoloog in België."





Het gezin bleef van eind mei tot 13 september in Mexico, waar Max om de twee à drie weken een behandeling kreeg. Concreet werd er via een katheder in de lies een micro-infuus tot bij de hersenstam gebracht, waar dan een combinatie van medicijnen toegediend wordt die inwerken op de tumor. "Vooral die 'cocktail' is de sleutel. Daar is men elders veel terughoudender in."





De eerste behandelingen verrichtten echter geen wonderen, en hadden veel bijwerkingen. Maar vanaf de tweede sessie begon de therapie wel aan te slaan. "Max begon weer recht te staan, nadat hij maandenlang enkel nog maar kon liggen. Ons frêle ventje kreeg ook weer meer vorm. Hij at ook weer - met smaak."





Tussen de ziekenhuisbezoeken en de behandelingen door, probeerde het gezin zoveel mogelijk leuke dingen te doen in Mexico. "We hebben een soort bucket-list afgewerkt... Naar de film, leuke knutselwerkjes maken, naar een lunapark gaan,... Kleine dingen die plezier brengen."





Solidariteitsgolf

Intussen ontstond er op het thuisfront een ongeziene solidariteitsgolf. Van een goed onderbouwde crowdfunding tot spaarpotjes aan de kassa's van lokale handelszaken. Grootse evenementen, kleine benefietacties en zelfs een kledinglijn: de initiatieven onder de noemer 'Steun Max' schoten als paddenstoelen uit de grond. "Er is een hele beweging ontstaan. Zelfs mensen die ons niet persoonlijk kennen, hebben zich spontaan ingezet. Het is enorm als je daar op kan terugvallen. De mensen hebben ons er gewoon door gesleurd. We kunnen hen nooit genoeg bedanken."





De toekomst blijft intussen echter een groot vraagteken. "We zitten aan de negende behandeling. Sinds september zijn we nog drie keer naar Mexico gegaan. Er zijn goede resultaten: de tumor is gekrompen. Maar we mogen niet naïef zijn. De tumor onder controle houden is één ding, maar er wordt niet over genezen gepraat. Er bestaat helaas geen magische toverformule. Al zijn de artsen in Mexico naarstig op zoek..." En ook het financiële plaatje blijft een zorg. Tot dusver heeft de behandeling al ruim 200.000 euro gekost, waarvan niets terugbetaald wordt. En die kosten kunnen nog oplopen tot het dubbele.





"Onze toekomst staat niet vast, dat is een feit. Maar we blijven vechten. Die vechtlust heeft ons al veel opgeleverd: tijd en vooral levenskwaliteit. Tijd die we samen met onze zoon konden doorbrengen. Als we dat niet hadden gedaan, zouden we zelfs geen afscheid van hem kunnen nemen. Dat maakt het toch al de moeite waard. We hebben in oktober zijn verjaardag kunnen vieren en ook van Kerstmis hebben we een gezellig familiefeest gemaakt. Dat is al meer dan waar we bij de start van dit jaar van konden dromen. We kunnen niet te veel plannen maken, maar we zijn gewoon al blij dat het op dit moment beter gaat."





