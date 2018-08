'De Lus' voor recreatieve fietsers 14 augustus 2018

02u31 0

Het gemeentebestuur organiseert op 15 augustus opnieuw de Lus, een recreatieve fietstocht in en rond Grimbergen, met afstanden van 25 tot 90 kilometer. Elke lus kan apart gereden worden. Starten doe je in het Guldendal tussen 9 en 15 uur. 'Los&door Grimbergen' is dan weer een uitzonderlijk loopevenement over 10 kilometer langs en door tal van bezienswaardigheden (onder meer de abdij, gemeentehuis, busstation,...). Inschrijven vanaf 13.30 uur en start om 14 uur. Er is ook een wandelparcours over zes kilometer voorzien. Het Guldendal wordt opnieuw omgebouwd tot een recreatiedorp met springkastelen, eet- en drankstandjes.Voor drie euro inschrijvingsgeld ontvangt elke deelnemer een drankbon, de routes, bijstand en verzekering bij pech of een ongeval. Bovendien maak je kans om een van de drie fietsen te winnen die om 18 uur verloot worden onder de aanwezige deelnemers.





(DBS)