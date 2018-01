'Dakloze' viseerde rusthuis 27 januari 2018

Een 36-jarige Brusselaar is voor de rechter moeten verschijnen voor een inbraakpoging in een rusthuis in Grimbergen 3 jaar geleden. De man kreeg bij verstek een effectieve celstraf van 12 maanden, maar wil deze op verzet met uitstel uitgesproken zien. Hij was via een schuifraam het rusthuis ingeklommen maar binnen kwam hij oog in oog te staan met enkele bewoners. Daarop nam hij de benen en sprong hij uit een raam op de eerste verdieping. Op camerabeelden konden agenten hem herkennen aangezien hij al een vaste klant was bij de plaatselijke politie. "Ik was toen dakloos en zat in de problemen. De feiten zelf herinner ik niet, maar ik ben wel de man op de beelden", klonk het. Het parket had geen medelijden. "Dakloos? Hij was bewust nergens ingeschreven om zo de deurwaarders te kunnen ontlopen en in alle rust aan zijn criminele carrière te kunnen bouwen", aldus de procureur die de bevestiging van het eerste vonnis vroeg. Uitspraak op 22 februari.





(WHW)