"Chirojongens zijn weer thuis!" TWEE JAAR NA ZWARE BRAND WORDEN NIEUWE LOKALEN INGEHULDIGD DIMITRI BERLANGER

26 februari 2018

02u43 0 Grimbergen De Chirojongens van Humbeek hebben afgelopen weekend hun nieuwe lokalen feestelijk ingewijd. En zo werd meteen ook een streep getrokken onder de nasleep van de brand die in oktober 2015 de vorige lokalen in de as legde. Al die tijd kon de jeugdbeweging terecht in basisschool De Mozaïek, maar gisteren was het weer op de vertrouwde plek te doen. "We zijn weer thuis!", lacht hoofdleider Kobe Vermeersch.

Na de zware brand van 25 oktober 2015, die de lokalen in de Meiskensbeekstraat in de as legde, ontstond een golf van solidariteit. Zowat heel het dorp - en ook mensen uit de ruimere omgeving - stond erop om een centje bij te dragen voor de wederopbouw. Verenigingen, bedrijven, sympathisanten: allemaal deden ze een duit in het zakje met enerzijds giften, maar ook benefietacties en logistieke hulp.





Twee dagen feest

En afgelopen weekend was het zover: de gloednieuwe gebouwen werden in gebruik genomen, wat gepaard ging met een tweedaags feest. Zaterdag was er de officiële opening én inwijding met zegening door pastoor Johan Goossens. Orgelpunt was evenwel de Chirozondag. "Het is de eerste zondag die we in onze lokalen kunnen doorbrengen en we maken er dan ook een feestelijke dag van", zegt hoofdleider Kobe Vermeersch. "De leden mogen allemaal een vriendje meebrengen en 's avonds is er een kampvuur met soep en pannenkoeken."





In de voorbije twee jaar kon de jeugdbeweging terecht in basisschool De Mozaïek. "Daar hadden we twee containers ter beschikking, alsook de grote zaal", vervolgt Kobe. "Maar eigenlijk mochten we van het hele schoolgebouw gebruikmaken. We zijn daar dus heel goed opgevangen. Maar we hadden er geen eigen lokalen die je per leeftijdsgroep kon inrichten." Er werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar de nieuwe lokalen. "Het heeft heel veel moeite gekost, maar we zijn enorm dankbaar. Er werd ongelooflijk veel geld gestort. Maar er werden ook benefietacties opgezet door verenigingen en particulieren, en andere jeugdbewegingen uit heel België hebben ook hun steentje bijgedragen. En uiteindelijk zijn we nu nog beter af. We zaten in oude lokalen - die weliswaar compleet gerenoveerd waren. Maar in een nieuwbouw kan je alles nog veel beter indelen volgens de specifieke noden."





Buitenaanleg

Helemaal klaar is de site nog niet. Vooral op het vlak van de buitenaanleg moet er nog één en ander gebeuren. "Maar daar hebben we bewust voor gekozen. Het voornaamste was dat we weer een eigen thuis hebben, en onze werking opnieuw hier kunnen uitbouwen."





Jeugdschepen Kirsten Hoefs (CD&V) had in naam van het gemeentebestuur nog een extraatje in petto. "Er hebben ontzettend veel mensen meegewerkt aan dit mooie project, waarvoor een welgemeende 'dank u'", sprak ze. "Wat jullie hier verwezenlijkt hebben in zo'n korte tijdsspanne, is inspirerend. Verenigingen die erin slagen om in eigen infrastructuur te investeren, daar nemen wij onze hoed voor af. Om dit soort initiatieven in de toekomst beter te kunnen ondersteunen, hebben we bij de opmaak van de begroting voor 2018 een investeringssubsidie van 50.000 euro in het leven geroepen. En er is een politiek akkoord om die subsidie voor dit jaar alvast aan de Chirojongens Humbeek toe te kennen."