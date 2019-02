“Brug Humbeek-Sas hersteld in mei” Veerdienst over kanaal is groot succes: al 6.000 passagiers op amper twee weken Dimitri Berlanger

14 februari 2019

16u12 0 Grimbergen De Vlaamse Waterweg gaat er van uit dat de brug van Humbeek-Sas over het zeekanaal Brussel-Schelde in mei terug operationeel zal zijn. De gratis veerdienst, die de waterbeheerder twee weken geleden in dienst nam, blijkt intussen zeer populair: op die korte periode werden al zo’n 6.000 personen vervoerd.

De Vlaamse Waterweg nv, de gemeenten Grimbergen en Zemst en de politiediensten hebben een tweede coördinatievergadering gehouden ter opvolging van het ongeval van 17 januari. Toen botste een vrachtschip tegen het brugdek met heel wat schade tot gevolg.

De veerdienst die sinds 30 januari laatstleden de defecte brug van Humbeek-Sas vervangt kon al op veel bijval rekenen. “Op amper twee weken vervoerde de schipper al zo’n 6.000 passagiers”, zegt woordvoerder Kevin Polfliet van de Vlaamse Waterweg nv. “De tevredenheidsgraad over deze dienstverlening, die fietsers en voetgangers een lange omweg via Kapelle-op-den-Bos of Verbrande Brug bespaart, is over het algemeen zeer groot. Individuele vragen om de bedieningsuren aan te passen of uit te breiden werden onderzocht maar in samenspraak met het gemeentebestuur is - gelet op de kostprijs van de veerdienst en de huidige spreiding van het passagiersverkeer - beslist om de huidige dienstregeling te behouden.”

De omleidingen die na het afsluiten van de brug werden uitgetekend worden goed opgevolgd. “De verkeershinder bleef daardoor tot nu toe beperkt. Er zullen, mede op aangeven van enkele burgers, wel enkele aanpassingen gebeuren aan de signalisatie, maar de omleidingstrajecten zelf blijven behouden.”

Intussen werd de schade aan de brug grondig onderzocht. De betonnen constructie op zich blijkt slechts oppervlakkige schade te hebben opgelopen. Het op 22 januari afgevoerde brugdek is ernstiger beschadigd, zo werd vastgesteld bij inspectie in de werkplaats van de NV Hye in Burcht.

“Vooral aan de zogenaamde draagarmen, waaraan het brugdek wordt opgehesen, en aan het voetpad aan afwaartse kant van de brug (=kant Zemst) is de schade aanzienlijk. Verder werd spoorvorming vastgesteld aan het asfalt, wat kan wijzen op slijtage aan de onderliggende draagstructuur. Die slijtage staat wellicht los van het ongeval, maar zal ineens mee worden genomen in de herstelwerkzaamheden aan de brug.”

De voorbereiding van deze werkzaamheden vindt momenteel plaats. “In de loop van de komende weken zal er meer duidelijkheid komen over de planning. We streven nog altijd naar een hersteltermijn van maximum 4 maanden, zodat de brug normaal in de loop van mei terug operationeel zou moeten zijn.”

De gemeente heeft intussen op vraag van de gebruikers van de veerdienst voor schuilplek gezorgd op beide oevers in de vorm van... kerstchalets. Het gaat om twee houten kraampjes die normaal op de kerstmarkt worden gebruikt. Ook verlichting is voorzien.