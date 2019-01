‘Beperkte’ overzetdienst ter discussie op bewonersvergadering DBS

24 januari 2019

17u46 0 Grimbergen Zowat 300 Humbekenaren hebben woensdagavond de bewonersvergadering bijgewoond in de overdekte speelplaats van GBS De Mozaïek. Vooral de nogal ‘beperkte’ overzetdienst – vanaf komende woensdag actief – was onderwerp van discussie. Aanleiding was zoals bekend de brug, die voor maanden buiten dienst is door een botsing, en waardoor het dorp de facto in twee is gespleten.

Burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) en schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA) waren present namens de gemeente en uiteraard was er ook een delegatie van de Vlaamse Waterweg.

Eén van de belangrijkste gespreksthema’s was dat vanaf woensdag eindelijk een overzetdienst wordt voorzien ter hoogte van de Lourdesgrot en dat tussen 6 en 22 uur. Tijdens de spitsuren zou het schip voortdurend over en weer varen, tijdens de daluren is er een vertrek om het half uur voorzien.

In 2004, toen de Verbrande Brug was ingezakt, was de veerdienst nog 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 dagen actief. En dat waren de Humbekenaren duidelijk niet vergeten. Omdat die nogal ‘beperkte’ dienstregeling dus nogal veel reactie uitlokte wordt dit mogelijk toch nog herbekeken en uitgebreid. Er kwamen ook opmerkingen over de uren van de shuttledienst en ook daar zal een aanpassing gebeuren.