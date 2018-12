Grenspark Kalmthoutse Heide krijgt eigen mountainbikeroutes Grenspark wil ook werk maken van meer ruiterroutes Toon Verheijen

28 december 2018

13u20 0 Het natuurgebied Grenspark Kalmthoutse Heide krijgt op Nederlands grondgebied een permanent mountainbikeparcours. Vanuit het Vlaamse gedeelte zullen er ook verbindingen aangelegd worden naar de route. De werken zouden in het voorjaar van 2019 uitgevoerd moeten worden.

De werken zijn voor de eerste mountainbikeroute in het natuurgebied zijn recent gestart. Het gaat om een route in de gebieden Stoppelbergen en Wildernissen op het grondgebied van het Nederlandse Woensdrecht. “Het is de bedoeling dat deze route later een onderdeel vormt van meerdere lussen en dat er ook een verbinding komt over de grens heen”, klinkt het bij het Grenspark Kalmthoutse Heide.

De werken zijn volop bezig en daarom is de route voorlopig slechts gedeeltelijk toegankelijk. Op de reeds afgewerkte stukken waar palen met MTB-bordjes staan, mogen al uitsluitend mountainbikers rijden. De paadjes waar nog verbodsborden en linten hangen, zijn nog niet toegankelijk. Naast deze route komen er in 2019 nog meer vaste MTB-routes in het Grenspark in de gebieden Abdijbossen (Volksabdij) in Ossendrecht en Staartse Heide (en Duinen) in Huijbergen. “Het worden uitdagende routes voor mountainbikers met single-tracks. Single-tracks zijn paden van ongeveer tachtig centimeter breed waarop je maar in één richting mag rijden. ER zitten ook veel bochten en hoogteverschillen in wat het aantrekkelijk maakt voor de mountainbikers.”

Aan de Vlaamse zijde van het Grenspark en tussen de routes aan Nederlandse zijde komen MTB-verbindingen. De aanleg van de route is een bewuste keuze om de natuur te beschermen. “Op dit moment wordt er overal, dwars door het gebied gereden, daardoor staat de natuur onder druk. Ook neemt overlast tussen mountainbikers, wandelaars en ruiters toe. De huidige situatie is niet houdbaar. Daarom scheiden we de nieuwe mountainbikeroutes zoveel mogelijk van bestaande wandel- en ruiterroutes. In de toekomst willen we ook de ruiterroutes nog uitbreiden, zo krijgen we een mooi aanbod voor iedere recreant.”