Zo houdt de NAVO z'n gazonnetje netjes 03 mei 2018

02u29 1 Gooik De NAVO-basis Satcom op de Kesterheide: een staaltje toptechnologie temidden het groen. En dat groen wordt netjes onderhouden door een - laat ons zeggen - niet zo hightech toepassing.

De nieuwe basis op de Kesterheide in Gooik, die de communicatie tussen de verschillende NAVO-partners in goede banen moet leiden, is intussen zo goed als klaar. Volgens commandant Eddy Van Bockstael is de kans groot dat de site nog deze zomervakantie operationeel wordt. Indrukwekkend ziet het er alvast uit, met die grote bollen - 'radomes' genaamd. Maar misschien toch nog nét wat opvallender? De zowat honderd schaapjes die er lustig staan te grazen. Die werden daar op vraag van de basis zelf losgelaten door herder Hugo O.





Bloemenweide

"Wij vonden dit de beste optie", zegt commandant Eddy Van Bockstael. "Daar houdt het overigens niet op. Het groenonderhoud laten we uitvoeren door de Beschuttende Werkplaats Pajottenland uit Lennik. Voorts zullen we nog een bloemenweide aanleggen voor de bijen en beschikken we over zonnepanelen en twee groendaken."





De basis telt voorlopig vier radomes, maar de kans bestaat dat dit er nog dit jaar vijf zullen worden.





(MCT)