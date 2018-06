Zilver en brons voor Senne en Kristel 15 juni 2018

In het kader van Zorgwerkgever van het jaar kreeg Senne De Nul van Seniorie Kesterberg in Leerbeek zilver en Kristel Meert, woonassistente van Aldea Wivina Dilbeek, brons tijdens de verkiezing van persoonlijkheid van het jaar. Voor algemeen directeur Bruno Van De Voorde is dit een hele opsteker voor zijn personeel. "Mijn twee mensen waren bij de drie laatste kandidaten en dit uit een groep van 80 personen uit heel Vlaanderen. Het moet dan ook niet gezegd worden dat ik best trots op hen ben", aldus Bruno.





(MCT)