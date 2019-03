Zeventigtal zonnebrillen gestolen bij Optiek Claes Tweede drieste inbraak op vijf jaar tijd Tom Vierendeels

06 maart 2019

15u56 0 Gooik Inbrekers zijn dinsdagnacht aan de haal gegaan met een zeventigtal zonnebrillen van bekende merken bij Optiek Claes. De daders ramden het verstevigde veiligheidsglas van de toegangsdeur met een betonnen paal. Ondanks een rook- en alarmsysteem konden de daders dus toch een buit verzamelen. Ze verdwenen spoorloos.

Wim Claes, zijn vrouw en hun dochter Margo werden woensdagochtend kort na 3 uur uit hun bed gebeld nadat het inbraakalarm van de zaak in werking was getreden. De optiekzaak is gelegen aan de rotonde op de Edingsesteenweg. De gezinsleden haastten zich onmiddellijk ter plaatse. “Het voelde aan als de langste autorit die ik ooit heb gereden”, zucht Margo, die met haar vriend in een naburige gemeente woont. Haar ouders wonen in de buurt van hun zaak. Bij hun aankomst konden ze enkel de ravage en lege houders aan de muur ontdekken. “In totaal verdwenen er een zeventigtal zonnebrillen”, weet Wim. “Het gaat dan voornamelijk om die van het merk Ray-Ban, maar er zitten ook enkele andere merken tussen. Enerzijds haalden ze de brillen voor de vitrine weg, anderzijds pakten ze ook de zonnebrillen die op houders aan de muur hingen.” De nieuwe zomercollectie was nog maar sinds een week aanwezig in de winkel.

Dankzij de verschillende bewakingscamera’s kan het gezin perfect zien hoe de daders te werk gingen. “Ze zijn wel volledig onherkenbaar”, klinkt het. “Ze dragen een pet of muts op het hoofd, en verstopten de rest van hun gezicht achter een sjaal. Het gaat om drie kleinere mannen, die ook niet al te mager lijken – eentje heeft overigens enorme wenkbrauwen. Drie volle minuten lopen ze eerst voor de winkel op zoek naar een voorwerp om het raam in te slaan of de deur in te beuken. Hun eerste idee was het rooster van de rioolkolk voor onze zaak gebruiken, maar dat kregen ze niet uit grond. Vervolgens verzamelden ze onder meer betonnen stenen bij de buurvrouw.” Uiteindelijk kiezen ze een betonnen balk uit om hun slag mee te slaan. “Na enkele keren te beuken in het midden van het raam van de schuifdeur, valt het glas gewoon uit het kader”, gaat Wim verder. “Vervolgens beginnen ze de brillen te verzamelen, tot een van de anti-inbraaksysteem de zaak begint vol te spuiten met rook – ondertussen loeit ook het alarm.” Maar dat lijkt hen niet veel te deren. “Het is niet te vatten hoe kalm ze tijdens de hele inbraak blijven”, vertelt Margo. “Je ziet dat ze niet aan hun proefstuk toe zijn. Eentje zit zelfs gewoon rustig een zak open te vouwen en neemt daar zijn tijd voor, alsof dat zijn enige taak die nacht was. Tussen de eerste beuk tegen het raam en het wegvluchten zit ongeveer anderhalve minuut. Het is echt jammer dat ze die brillen zo gewoon komen stelen, terwijl wij daarmee ons brood moeten verdienen. De klanten zullen ook enige tijd geduld hebben voor alles opnieuw aangevuld zal zijn.” Hun auto parkeerden de daders vermoedelijk een heel stuk verder in de Professor Frans Heymansstraat, buiten beeld van verschillende bewakingscamera’s. Voorlopig zijn daders en buit nog spoorloos.

In maart 2014 werd Optiek Claes al eens het slachtoffer van een inbraak. Toen werden in totaal meer dan 200 zonnebrillen gestolen. Drie jaar later werd de optiekzaak het slachtoffer van een inbraakpoging. De veiligheidsmaatregelen werden al enkele keren opgeschroefd, maar nu zullen er dus opnieuw enkele zaken bijkomen om het inbrekers nog moeilijker te maken.