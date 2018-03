Zesdejaars leren levens redden 30 maart 2018

02u43 0 Gooik De zesdejaars van De Oester in Strijland hebben de gemeente nog wat hartveiliger gemaakt. Zij volgden immers een cursus 'werken met het AED-toestel'.

Gooik mag zich al sinds enkele jaren een hartveilige gemeente noemen. Die titel werd toegekend omdat in elke deelgemeente AED-toestellen te vinden zijn aan openbare gebouwen. Zo'n toestellen kunnen levens redden in geval van hartfalen. Maar hoewel ze gebruiksvriendelijk zijn, kan het absoluut geen kwaad om te leren hoe je er nu precies mee moet omgaan.





Cursussen reanimatie worden al twee keer per jaar georganiseerd, maar dat concept werd nu uitgebreid naar de jeugd. Het initiatief kwam van gemeenteraadslid Christa Dermez (Onafhankelijk). "Na overleg en in samenwerking met de Gezondheidsraad, de scholen en de regiovoorzitter van het Rode Kruis werd beslist om die jaarlijkse cursussen ook te organiseren voor de laatstejaars van het basisonderwijs", vertelt ze.





De leerlingen van De Oester hebben al een eerste les achter de rug. "Bedoeling is dat ik in de komende weken alle scholen bezoek", zegt lesgeefster Anne Abeels van het Rode Kruis. "Ik leer hen hoe ze het AED-toestel moeten gebruiken en hoe ze hartmassage moeten toepassen. Volgens medische specialisten is het geen overbodige luxe om zulke opleidingen al op jonge leeftijd te volgen." (MCT)