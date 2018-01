Zesde buurtdrink in zaal Parecia lokt 80 mensen 26 januari 2018

02u35 0

Ongeveer een tachtigtal personen kwamen in zaal Parecia in Leerbeek genoten van hun zesde buurtdrink, een jaarlijkse traditie. Naar goede gewoonte organiseerden de mensen van 'al dei van bauven n'hugenberg' een buurtdrink in zaal Parecia, telkens bij het begin van het nieuwe jaar. "Vorig jaar, om onze vijfde buurtdrink te vieren, waren alle hapjes en drankjes gratis. Dat kunnen wij natuurlijk niet elk jaar doen, maar de kleine bijdrage die we vroegen heeft de mensen duidelijk niet afgeschrikt, gezien het grote aantal aanwezigen", vertelde organisator Johan Minner. Zo kregen de mensen 'van bauven n'hugenberg' de kans om heel wat van hun buren alvast een gelukkig nieuwjaar te wensen.











(MCT)