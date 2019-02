Zelfs een televisie naast de kledingcontainer

Marc Colpaert

22 februari 2019

17u28 2

Naast een kledingcontainer ter hoogte van de rotonde De Drie Hamertjes heeft iemand gewoon een televisie achtergelaten. Ook naast de glascontainer even verderop liggen enkele pmd-zakken, die er ook niet thuishoren. In tal van verlaten veldwegen kon men de laatste jaren wel af en toe eens een gedumpt toestel terugvinden, maar op een drukke plaats is dit toch wel wat gewaagder om te doen. En zie op de parking naast de drukke Edingsesteenweg in Gooik staat er toch doodleuk een oud televisietoestel te blinken. Nochtans mogen inwoners van Gooik gewoon gratis zulke toestellen gaan afzetten in het gemeentelijk milieupark. De gemeente geeft nog mee dat er zware boetes staan op sluikstorten.