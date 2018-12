Zaalvoetbalploeg De Shooters gehuldigd Marc Colpaert

18 december 2018

Enkele leden van de zaalvoetbalploeg De Shooters werden gehuldigd in het clubhuis naast de Koornmolen in Gooik. Het was Kenny Dehandschutter die deze ploeg oprichtte in 2016 en vandaag nog steeds de verantwoordelijke is. Ze spelen hun matchen in de sporthal van de Koornmolen in Gooik. Vorig seizoen deden ze het zo goed dat ze zelfs kampioen werden van de Gooikse futsalcompetitie. Om dit mooie resultaat extra in de kijker te zetten werden ze gehuldigd door de gemeente Gooik en kregen ze een klein geschenkje mee naar huis. MCT