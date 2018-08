Zaalvoetbal zoekt sportieve dames 02 augustus 2018

De LZV Cup Pajottenland voor damesteams is op zoek naar dames die op reglmatige basis tegen een balletje willen stampen in de sporthal Koornmolen in Gooik. Vorig jaar werd deze regionale competitie in het leven geroepen op vraag van enkele lokale clubs. Momenteel zijn er zes teams die op regelmatige basis op zondag avond een recreatieve wedstrijd spelen in de Koornmolen. Heb jij nog geen team maar wil je graag komen voetballen neem dan zeker contact op met de sportdienst van Gooik. Om deel te nemen aan de LZV Cup neem je contact op met : krisverbert@gmail.com





(MCT)