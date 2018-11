Workshop striptekenen in de bibliotheek Marc Colpaert

26 november 2018

14u30 0

De gemeentelijke bibliotheek van Gooik organiseerde een workshop striptekenen in de bibliotheek. Het was illustratrice Vero Beauprez die deze cursus kwam geven. Een tiental kandidaten gingen van start met de basics en kregen gedurende de workshop enkele tekentrucs en striptekengeheimen aangeleerd. Wat ze natuurlijk heel leuk vonden. Daarna mochten de mensen dit verwerken in een eigen korte strip of stripcover. De deelnemers waren nadien best tevreden met deze workshop. Wie weet is dit voor één van de aanwezigen wel het startschot om met een eigen stripreeks van start te gaan. MCT